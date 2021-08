Lautern schnappt sich Angreifer Stehle

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen Neuzugang zu vermelden. Angreifer Simon Stehle kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Hannover 96.

Der 19-Jährige wuchs in Spanien auf, ehe er im Sommer 2017 in die U 17 von Hannover 96 wechselte. Im Februar 2020 unterschrieb er bei den Roten einen Profivertrag, unmittelbar zuvor hatte er beim 3:1 in Fürth direkt sein erstes Zweitligator im ersten Einsatz erzielt. Seitdem kam Stehle in weiteren vier Zweitligaspielen zum Einsatz, zuletzt im Dezember 2020 beim 0:0 in Regensburg.

"Simon Stehle ist ein explosiver Stürmer, der sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum einsetzbar ist. Mit ihm haben wir einen jungen, hungrigen Spieler bekommen, der mit uns zusammen den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen will", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Stehle selbst erklärte: "Der 1. FC Kaiserslautern hat mich davon überzeugt, dass ich hier gute Chancen habe, meinen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen."

Lautern steht derzeit mit einem Punkt aus zwei Spielen auf Rang 15 der Drittligatabelle. Am kommenden Montag empfängt der FCK Borussia Mönchengladbach zum Erstrundenspiel des DFB-Pokals auf dem Betzenberg.