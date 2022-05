Last-minute-Wahnsinn vor 4500 Zuschauern: Eintracht Trier sticht Wormatia Worms aus

Es war das Topspiel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Mit einem Sieg beim Tabellenzweiten Eintracht Trier hätte Primus Wormatia Worms wohl für eine Vorentscheidung im Meisterrennen sorgen können. Bis in die Nachspielzeit sah es auch ganz danach aus.

Es war ein Spitzenspiel vor würdiger Kulisse: Von Beginn an sahen die knapp 4500 Zuschauer ordentlich Tempo in der Partie und nach einer Ecke die frühe Führung für die Gäste: Ihrig war am kurzen Pfosten per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle (13.). In Folge hatte die Wormatia das Geschehen weitgehend im Griff, Trier war zwar bemüht, konnte sich aber gegen abgeklärte Gäste nicht entscheidend in Szene setzen. Die zahlreichen aus Worms mitgereisten Fans konnten zur Pause zufrieden sein mit der Leistung ihrer Elf.

Auch nach Wiederanpfiff änderte sich wenig am Bild: Die Heimelf agierte zwar häufig mit Ball, konnte die Gäste, die nun recht passiv auftraten, aber selten in Gefahr bringen. Das änderte sich dann in der packenden Schlussoffensive: Trier warf alles nach vorne, kreierte Chancen - und das kaum für möglich Gehaltene passierte schließlich doch noch: In der sechsminütigen Nachspielzeit grätschte zunächst Heinz das inzwischen überfällige 1:1 (90.+4) in die Maschen, nur eine Minute später war Jan Brandscheid nach einem weit und hoch nach vorne geschlagenen Ball zur Stelle und verwandelte alleine vor dem Keeper das Moselstadion in ein Tollhaus. "Schwer, das in Worte zu fassen, es ist einfach geil, was hier heute passiert ist", so der Schütze des entscheidenden Siegtreffers nach der Partie.

In der Tabelle zieht die Eintracht damit mit Worms gleich - die Entscheidung über Titel und direkten Aufstieg fällt nun an den letzten beiden Spieltagen: Worms trifft dabei auf Karbach und Gonsenheim, Trier auf Mechtersheim und Wiesbach.

Mechtersheim überrascht

Aufhorchen ließ am Samstag auch der TuS Mechtersheim mit einem 6:2-Erfolg beim SV Gonsenheim. Nach 39 Minuten schien hier schon die Vorentscheidung gefallen, Mechtersheim führte durch Treffer von Jungblut (16.), Reitarov (30.) und Muth (39.) mit 3:0, bevor Gonsenheim in den Minuten bis zur Pause doch nochmal durch Jindra (41.) und Kömesögütlü (45.) rankam. In der zweiten Halbzeit aber zog der Gast durch weitere Treffer von Jungblut (61.), Özkaya (72.) und Ferreira da Cruz (80.) davon.

Bereits am Freitagabend festigte Arminia Ludwigshafen Rang drei mit einem 2:1-Erfolg über eine personell arg gebeutelte Alemannia Waldalgesheim. Mit einem Doppelschlag brachten dabei Matsumura (35.) und Bormeth (39.) die Heimelf kurz vor der Pause auf Kurs, die Gäste konnten nach Wiederanpfiff nur mehr durch Widera verkürzen (51.).

Am Sonntag steht noch das Duell zwischen dem FV 1920 Dudenhofen und TuS Koblenz an.