"Last abgefallen": Toptorjäger Baumann lässt Halle durchatmen

Dem Halleschen FC ist ein Befreiungsschlag im Tabellenkeller gelungen. Wie groß die Erleichterung ist, verdeutlichte Toptorjäger Dominic Baumann.

Dominic Baumann ist Halles Nichtabstiegs-Hoffnung. Beim 2:1-Sieg im Kellerduell in Freiburg konnte er kurz nach der Pause den entscheidenden Elfmeter verwandeln - und steht nun bei elf Saisontreffern. Baumann schoss damit fast die Hälfte der 24 HFC-Tore und führt die Torjägerliste der 3. Liga an.

Trainer Sreto Ristic wundert diese Leistung nicht: "Er ist permanent gefährlich. Er kommt in Position. Er braucht wenig Chancen, um Tore zu machen. Wir wissen, was wir an ihm haben. Das ist super für uns." Der Stürmer selbst sagte zu seinem Erfolgsrezept am "MagentaSport"-Mikrofon: "Ich probiere ins Spiel zu gehen und gar nicht ans Tor zu denken. Ich probiere einfach, der Mannschaft zu helfen, und wenn es dann mit Toren klappt, ist es umso schöner."

Durch den zweiten Auswärtssieg der Saison verließ der HFC die Abstiegsränge und steht wieder über dem Strich. Auf den VfB Lübeck sind es drei Punkte Vorsprung, auf den SV Waldhof Mannheim deren vier. Gegner SC Freiburg II liegt nun schon acht Punkte hinter Halle, Tabellenschlusslicht MSV Duisburg gar neun Zähler, wobei die Zebras noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben.

"Wir wussten um die Bedeutung dieser Partie. Auch wenn es nicht besonders schön war, wir haben die drei Punkte - und nur das zählt", meinte Baumann. "Heute sind wir einfach nur glücklich. Man hat gesehen, dass auch eine kleine Last abgefallen ist, gerade nach den beiden Niederlagen zuletzt", zeigte sich der 28-Jährige erleichtert. Die Mannschaft habe eine Reaktion zeigen wollen, "und das ist uns ganz gut gelungen", sagte er.

HFC bleibt in Süddeutschland

Auch Ristic war "glücklich und zufrieden". Seiner Mannschaft sei es gelungen, die Ruhe zu bewahren und bis zum Schluss zu spielen. "Aber in drei Tagen geht es weiter", hatte der Cheftrainer schon das Gastspiel in Unterhaching am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) im Hinterkopf. Er hoffe, dass die Freiburg-Punkte Kräfte freisetzen können.

Der Fahrplan des HFC sieht nun so aus: Die Mannschaft bleibt in Süddeutschland, wird am Mittwoch von Freiburg nach München reisen, um am Freitag in Unterhaching den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu gehen.