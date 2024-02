Lasst die torreichen Spiele beginnen

Mit dem Start der Rückrunde im Amateurfußball rückt auch das Rennen um die Torjägerkanone® für alle ins Visier. Zehn Fakten zur aktuellen Spielzeit.

1. DER BESTE SCHÜTZE

Mit 53 Toren in acht Partien hat Janik Brosch vom nordrhein-westfälischen Elftligisten Eintracht Lemgo mit über sechs Treffern pro Partie zwar die beste Einschuss-Quote unter allen Männern und Frauen mit mehr als fünf Einsätzen in dieser Saison. Insgesamt erzielte deutschlandweit jedoch die ehemalige Nationalspielerin Mandy Islacker (55 Tore), die bis zum Winter für Siebtligist Viktoria Köln auf Torejagd ging, die meisten Amateur-Treffer.

2. DIE MEISTEN TREFFER IN EINEM SPIEL

Im unterklassigen Amateurfußball gehören spektakuläre Spielverläufe zwar zur Tagesordnung, hin und wieder setzen manche den Kuriositäten aber noch einmal die Krone auf. So auch Bilial Allouche vom niederrheinischen Zehntligisten AL-ARZ Libanon Essen III, der beim 26:1 gegen DJK Wacker Bergeborbeck unglaubliche 18 Treffer erzielte - elf davon in Halbzeit zwei.

3. DIE TORREICHSTEN SPIELE

Der Hamburger Zehntligist SC Condor IV steht für Spektakel, ist dabei jedoch in den allermeisten Fällen selbst der Leidtragende. So auch beim bislang torreichsten Ligaspiel in dieser Saison, als das Tabellenschlusslicht der Kreisklasse B Hamburg 4 dem TSV Stellingen II mit 0:38 unterlag. Bei den Frauen stieg das torreichste Duell im Oktober zurück, als sich die Damen des FC Stahl Aken (Sachsen-Anhalt) mit 35:0 gegen den FC Eintracht Köthen durchsetzten.

4. DIE BUNDESLÄNDER IM WETTSTREIT

Die Torjägerkanone für alle ist ein bundesweiter Wettbewerb - aber in welchem Bundesland spielen denn nun die besten Schützen? Betrachtet man jeweils die zehn Führenden in den einzelnen Liga-Ebenen, wird deutlich: Rheinland-Pfalz (13) liegt auf Rang zwei knapp vor Niedersachsen (12). Mit großem Abstand führt Nordrhein-Westfalen (36).

5. DIE TITELVERTEIDIGER

Einige Vorjahressieger liegen wieder gut im Rennen: Marlene Haberecht (BSG Chemie Leipzig), letztes Jahr Siegerin in Stufe 5, steht in Liga 4 auf Platz 27. Martin Harnik (TuS Dasssendorf) ist in den 5. Ligen mit zehn Toren Rückstand aktuell auf Rang 6 platziert. Sascha Huhn (SF BG Marburg), letztes Jahr Sieger in Stufe 6, steht aktuell mit sieben Toren Rückstand auf Rang 30.

6. DIE ABSOLUTEN ZAHLEN

802 Tore sammelten die 13 Gewinner in der vergangenen Saison - und damit drei mehr als im Premierenjahr. In dieser Saison stehen die Führenden derzeit bei 472 Treffern.

7. DIE MEISTEN EX-PROFI-TORE

Mandy Islacker knipste bisher in der 7. Liga beinahe nach Belieben: In elf Spielen sage und schreibe 55-mal. Ihre Torgefährlichkeit hat die 35-Jährige bereits auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt: 2016 und 2017 wurde sie Torschützenkönigin der Frauen-Bundesliga, 2016 gewann sie mit der DFB-Auswahl Olympia-Gold. Künftig wird Islacker für den VfB Stuttgart auf Torejagd gehen, dann in der viertklassigen Oberliga Baden-Württemberg.

8. NAMHAFTE VEREINE

In der 4. Liga der Männer liegen die ersten drei Plätze mit Lars Gindorf, Julian Kania und Dejan Galjen in den Händen von Spielern von Hannover 96, dem 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart. Dicht dahinter: Stanislav Fehler von Holstein Kiel. Ausnahmslos zweite Mannschaften. Ähnliches Bild bei den Frauen: Auf dritthöchster Stufe dominiert Sarah Abu Sabbah von Union Berlin vor Anna-Lena Füllkrug von Hannover 96 und Dörthe Hoppius vom VfL Bochum.

Belohnung für Top-Stürmer: Die Torjägerkanone® für alle. kicker

9. DIE BEGEHRTE TROPHÄE

Sie ist strahlend weiß und nicht käuflich. Angelehnt an das Original, das der kicker seit der Saison 1968/69 an den besten Bundesliga-Torschützen vergibt, erhalten auch die besten Amateure eine Torjägerkanone. Im Gegensatz zum Original besteht diese nicht aus Holz, sondern aus Kunststoff - und wird mit der innovativen 3D-Drucktechnik produziert. Alles Wissenswerte zur Aktion.

10. DER TORJÄGER-TAG

Neben dem Andenken für die heimische Vitrine wartet der kicker mit seinen Partnern Volkswagen und DFB mit einem weiteren Highlight auf: Alle Torjägerinnen und Torjäger werden in einem besonderen Rahmen geehrt und dürfen sich bei einem Länderspiel der Nationalmannschaft auf die Übergabe ihrer Kanonen durch prominente Sportler freuen!