Alles Wissenswerte zur Aktion

Wer sind Deutschlands beste Torjägerinnen und Torjäger im Amateurfußball? kicker und FUSSBALL.DE wollen es in Kooperation mit Volkswagen genau wissen. Die Jagd auf die Torjägerkanone® für alle ist eröffnet. Hier findest du alle wichtigen Informationen zur Aktion.

DER WETTBEWERB

Im Rahmen der Aktion "Die Torjägerkanone® für alle" werden bei den Männern die besten Torjäger von der 4. Liga bis zur 11. Liga sowie bei den Frauen die treffsichersten Stürmerinnen von der 3. Liga bis zur 7. Liga ausgezeichnet - insgesamt also mindestens 13 Personen. Die Aktion wurde 2019 von kicker, DFB und Volkswagen ins Leben gerufen und hat das Ziel, den Amateurfußball in Deutschland zu stärken. Die Besten der Besten bekommen neben der Kanone auch eine Einladung zu einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft.

DIE WERTUNG

Es zählt die Zahl der geschossenen Liga-Tore. Wer die meisten Treffer auf dem Konto hat, ist die Nummer eins. Auf Torquoten wird, sofern keine Torgleichheit besteht, verzichtet. In die Wertung kommen nur Akteure, die ihren Namen in der Rangliste öffentlich anzeigen lassen. Neu: Wer nicht bis spätestens 1. Dezember der laufenden Saison öffentlich angezeigt wird, fließt nicht mehr in die Wertung ein.

DER AKTUELLE STAND

Bei kicker.de und FUSSBALL.DE, dem Amateurportal des DFB, gibt es die aktuellen Ranglisten. Darüber hinaus begleiten beide Portale die "Torjägerkanone für alle" mit regelmäßiger redaktioneller Berichterstattung - auf den eigenen Online-Plattformen, Social Media sowie in den Print-Ausgaben des kicker.

DIE TORJÄGERKANONE

Die "Torjägerkanone für alle" gibt es seit fünf Jahren. Das große Vorbild, die kicker-Torjägerkanone, gibt es jedoch schon seit 1968. Sie wird in der Bundesliga an die besten Torjäger verliehen - und mittlerweile auch an die besten Goalgetter der 2. Bundesliga, der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga. Rekordgewinner sind Gerd Müller und Robert Lewandowski mit jeweils sieben Kanonen.

Mehr Infos zur Aktion auch unter: www.kicker.de/torjaegerkanone.