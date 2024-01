LASK: Michorl erneut außen vor, Darboe kommt mit dem Schrecken davon

Peter Michorl musste dem LASK-Trainingslager in Belek fernbleiben. Die Zeichen stehen auf Abschied. Ebrima Darboe erlebte auf dem Weg zum Afrika-Cup indes bange Minuten.

Während sich der LASK dieser Tage im türkischen Belek auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet, muss sich Klublegende Peter Michorl individuell auf das Frühjahr einstimmen. Der Mittelfeldmann durfte die Reise ins Trainingslager nicht mitmachen und könnte die Linzer noch im Winter verlassen. Ein konkretes Angebot für den 28-Jährigen liegt aber offenbar noch nicht vor.

"Wir haben nichts zu verschenken. Es gibt aktuell aber auch keine Anfrage für ihn", betonte Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic gegenüber den "Oberösterreichischen Nachrichten". Der LASK hätte wohl nichts gegen einen Abgang von Michorl einzuwenden. Bereits zu Saisonbeginn hatte Trainer Thomas Sageder mehrmals deutlich gemacht, nicht mehr mit dem 28-Jährigen zu planen. Unter anderem fehlte der Spielmacher im Europa-League-Kader der Schwarz-Weißen. Aufgrund von Sperren und Verletzungen kam Michorl im Herbst dennoch auf 13 Einsätze für die erste Mannschaft.

Darboe erlebt Schreckmoment

Nun scheinen sich die Wege aber endgültig zu trennen. Michorl, dessen Vertrag beim LASK im Sommer ausläuft, wurde zuletzt mit einem Wechsel zu seinem Jugendklub Austria Wien in Verbindung gebracht. Mit Husein Balic (LKS Lodz) gab der LASK in der laufenden Transferzeit bereits einen Spieler ab, für Tobias Anselm wird derzeit ein Leihklub gesucht.

Einen Schreckmoment erlebte indes LASK-Akteur Ebrima Darboe auf dem Weg zum Afrika-Cup an die Elfenbeinküste. Im Flieger der gambischen Nationalmannschaft kam es zu einem Druck- und Sauerstoffverlust, der beinahe fatale Konsequenzen gehabt hätte. Laut Angaben eines Klubsprechers geht es Darboe mittlerweile wieder gut. Gambia startet am Montag (15 Uhr. LIVE! bei kicker) mit dem Spiel gegen Titelverteidiger Senegal in den Afrika-Cup.

Lesen Sie auch: LASK startet mit Weltrekordversuch in Frühjahrssaison