Lannert: "Würde unsere Leistung nicht als Rückschlag bezeichnen"

Gegen Preußen Münster hatte sich Arminia Bielefeld gnadenlos effizient gezeigt, in Ulm war das ganz anders. Als Rückschlag will man die Niederlage aber nicht bezeichnen.

Die Arminia konnte den Schwung aus dem gewonnenen Derby gegen Münster nicht mit nach Ulm nehmen. Beim 4:0 am vergangenen Samstag hatten sich die Bielefelder dank Nicklas Shipnoski (zwei Tore, eine Vorlage) noch gnadenlos effizient gezeigt, bei den Spatzen am Dienstagabend wollte dann gar kein Treffer gelingen - 0:1.

"Wenn man das ganze Spiel sieht, dann geht die Niederlage auf jeden Fall in Ordnung. Ulm hat mehr investiert und war präsenter als wir", analysierte Trainer Mitch Kniat am "MagentaSport"-Mikrofon. Und weiter: "Die ersten 15 Minuten waren noch ganz gut, dann machen wir es dem Gegner zu einfach, schaffen keinen Spielaufbau mehr, was ziemlich ungewohnt ist für uns."

Mutzel: "So ein Spiel muss man einkalkulieren"

Nichtsdestotrotz unterstrich Christopher Lannert: "Ich würde unsere Leistung heute aber nicht als Rückschlag bezeichnen." Der 25-jährige Abwehrspieler sprach von einem "brutalen Kampfspiel". Nur: "Es ist uns leider nicht gelungen, unseren Plan umzusetzen. Auch wenn wir bis zur letzten Minute alles versucht haben, das Ding über die Linie zu drücken."

Auch Geschäftsführer Sport Michael Mutzel sagte: "So ein Spiel muss man einkalkulieren, wir fallen jetzt nicht ins Tal der Tränen." Nun gelte es, das Spiel richtig einzuordnen, gut zu analysieren - "und dann wird das am Sonntag auch schon wieder ein ganz anderes Spiel".

Kniat versteht zweite Gelbe für Koch nicht

Gegner ist dann der SSV Jahn Regensburg. "Die Euphorie ist bei uns schön, aber wir haben auf jeden Fall noch einiges vor uns", erklärte Kniat. Verzichten muss er auf Henrik Koch. Der in Ulm erst in der 79. Minute eingewechselte 17-jährige Stürmer sah für einen Check Gelb-Rot, was Kniat nicht ganz nachvollziehen konnte. "Beim zweiten Foul weiß ich nicht, wo das eine Gelbe Karte sein soll. Er arbeitet in den Mann rein, das kann er meinetwegen mit einem Foul ahnden. Aber das ist keine Gelbe Karte. Ich mache dem Jungen auf jeden Fall keinen Vorwurf."