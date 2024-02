Lanig-Nachfolger gefunden: Schenker übernimmt beim FSV Hollenbach

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den im Sommer scheidenden Cheftrainer Martin Lanig hat der FSV Hollenbach einen Nachfolger gefunden. Reinhard Schenker wird in der neuen Saison die Geschicke beim Oberligisten leiten.

Dass Ex-Profi Martin Lanig den baden-württembergischen Oberligisten FSV Hollenbach im Sommer verlassen wird, war schon seit Anfang des Jahres bekannt. Aufgrund von elementaren Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf die sportliche Ausrichtung des Vereins, hatten sich beide Parteien dazu entschieden, die Zusammenarbeit, ohne böses Blut zu vergießen, im Sommer zu beenden. Seitdem befand sich der Tabellenvierte der Oberliga Baden-Württemberg auf Trainersuche.

Diese konnten die Verantwortlichen um Manager Karlheinz Sprügel nun beenden. Wie der FSV am Freitagnachmittag verkündete, wird Reinhard Schenker den Trainerposten in Hollenbach zur neuen Saison übernehmen.

Schenker ist in der Region kein Unbekannter: Bis zur Saison 2008/09 schnürte der heute 35-Jährige seine Schuhe für den damaligen Oberligisten TSV Crailsheim. Danach folgten Spielerstationen in Nöttingen, Durlach und Mutschelbach. Als Spieler sammelte der zentrale Mittelfeldspieler 49 Einsätze in der Regionalliga Südwest und fast 150 Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg. Reichlich Erfahrung also, wovon der FSV künftig profitieren möchte.

Nach einer Schnupperphase als spielender Co-Trainer in Durlach übte er jenes Amt auch beim FC Nöttingen in der Oberliga aus, ehe er zur Saison 2022/23 dort das Rüder übernahm. Bis zum Sommer wird Schenker den FC Bienwald Kandel in der Verbandsliga Südwest trainieren.

Momentan bereitet Lanig die Mannschaft noch auf die bevorstehende Restrunde in der Oberliga Baden-Württemberg vor. Anfang März empfängt der FSV dann den 1. CfR Pforzheim zum ersten Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres.