Joveljic trifft doppelt: Spektakel zwischen LAFC und Galaxy

Im MLS-Stadtduell zwischen dem Los Angeles FC und Los Angeles Galaxy ging es am Samstag hin und her. Mittendrin: Ein Ex-Frankfurter.

Ein paar Wochen Anlaufzeit hat er gebraucht, doch am Samstagabend (Ortszeit) platzte der Knoten - im bestmöglichen Moment. Dejan Joveljic, Anfang August von Eintracht Frankfurt nach Los Angeles gewechselt, traf im Stadtduell beim LAFC in der 20. Minute per Lupfer zum 1:0 für seine Galaxy.

Es war das erste MLS-Tor des Serben, der sich in Frankfurt nicht durchsetzen konnte. Und Joveljic sollte nochmal in Erscheinung treten. Nach dem Ausgleich der Gastgeber (Cristian Arango, Foulelfmeter, 45.) drehte Brian Rodriguez das Spiel mit einem überragenden Solo zugunsten des LAFC, der den hohen Erwartungen in dieser Saison noch nicht gerecht wird.

Während das Stadion kochte, war Joveljic erneut zur Stelle und glich per Flachschuss aus spitzem Winkel aus (64.). Es ging weiter hin und her, auf die erneute LAFC-Führung durch Rodriguez (66.) antwortete Kevin Cabral kurz vor Schluss mit dem Treffer zum 3:3-Endstand.

Mit 36 Punkten nach 22 Spieltagen bleiben die Galaxy Vierter der Western Conference. Der LAFC liegt mit zwölf Zählern weniger noch außerhalb der Play-off-Plätze.