Cherundolo und Chiellini vor großem Wurf - Nebenrolle für Bale

Der ehemalige Bundesliga-Profi Steven Cherundolo steht vor seinem bislang größten Erfolg als Trainer. Mit Los Angeles FC erreichte er das Finale um die Meisterschaft.

Im Conference Finale setzte sich L.A. gegen das texanische Team Austin FC mit 3:0 durch. Der Kolumbianer Cristian Arango (29.), ein Eigentor des Argentiniers Maximiliano Urruti (62.) sowie ein Treffer des Ghanaers Kwadwo Opoku (81.) ebnete den Kaliforniern den Weg, die nun zum ersten Mal in ihrer Klubgeschichte die Chance haben, den Titel in der Major League Soccer zu holen.

Los Angeles FC ist die erste Trainerstation des 43-jährigen Cherundolo in der MLS, zuvor hatte er in Las Vegas ein unterklassiges Team betreut und in Deutschland als Co-Trainer beim VfB Stuttgart und Hannover 96 gearbeitet. Als Spieler hinterließ Cherundolo vor allem in Hannover tiefe Spuren, so brachte er es zwischen 1999 und 2014 auf 415 Spiele und acht Tore für die 96er. Für die USA bestritt er 87 Länderspiele (zwei Tore) und nahm an drei Weltmeisterschaften teil (2002, 2006 und 2010), wobei er nur 2006 und 2010 zum Einsatz kam.

Seine größten Erfolge als Spieler war die Zweitliga-Meisterschaft mit Hannover 2001/02 sowie der Gewinn des Gold Cups mit den USA im Jahr 2005. Nun kann er seinen ersten Titel als Trainer einfahren. Doch nicht nur Cherundolo steht vor seiner ersten Meisterschaft in den USA, sondern auch die europäischen Altstars Gareth Bale und Giorgio Chiellini - allerdings trug der Italiener weitaus mehr zum Erfolg bei als Bale, der abermals nicht zum Einsatz kam. Cherundolo setzte letztmals Anfang Oktober auf den Waliser, wohingegen Chiellini in der Abwehr gesetzt ist.

Im Finale bekommt es Los Angeles am kommenden Samstag entweder mit Philadelphia Union, das die Hauptrunde ebenso wie Los Angeles mit 67 Punkten abgeschlossen hat, oder New York City FC zu tun. Sollte Union ins Endspiel kommen, dann wäre mit Kai Wagner (25) auch ein Deutscher mit an Bord.