Länger geht nicht: Barcelona stattet Yamal mit Vertrag bis 2026 aus

Nun ist es offiziell: Der FC Barcelona hat den Vertrag von Lamine Yamal bis 2026 verlängert. Der nächste Schritt soll bald folgen.

Am Montag gab Barça bekannt, dass Lamine Yamal den Vertrag verlängert hat. Dem Vernehmen nach soll die Unterschrift allerdings schon im Juli erfolgt sein, die Katalanen wollten dem Ereignis aber offenbar einen angemessenen Rahmen verleihen. Am Montag kam Yamal deswegen in den Räumen der Joan Gamper Sports City unter anderem mit Präsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco nochmals zusammen. Die Höhe der Ausstiegsklausel, die in Verträgen in Spanien stets enthalten sein muss, ist vielsagend. Sie beträgt eine Milliarde Euro.

Eine längere Laufzeit als bis 2026 war wegen Yamals Alter schlicht nicht möglich, Spieler im Alter von 16 Jahren dürfen nach den Statuten aktuell nur bis 2026 verlängern. Doch Barcelona will in der Personalie nichts anbrennen lassen. Laut "Mundo Deportivo" ist eine Einigung über eine deutlich längere Laufzeit schon erzielt. Yamals Berater Jorge Mendes soll sich mit den Katalanen mündlich auf einen Vertrag bis 2030 verständigt haben, die Unterschrift soll 2025 erfolgen.

Der Angreifer gilt als eines der größten Versprechen im internationalen Fußball. Am 29. April 2023 wurde er zum jüngsten Ligaspieler Barcelonas überhaupt, als er in der Partie gegen Real Betis (4:0) im Alter von 15 Jahren und 290 Tagen eingewechselt wurde. Zudem ist er auch der jüngste Spieler in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft und gleichzeitig jüngster Torschütze (16 Jahre und 57 Tage).

Bislang kam Yamal in neun Pflichtspielen (achtmal in der Liga, einmal in der Königsklasse) zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwei Vorlagen, jedoch noch kein Treffer. Beim jüngsten 1:0-Erfolg gegen den FC Sevilla spielte er eine entscheidende Rolle, seine Hereingabe führte zum spielentscheidenden Eigentor von Sergio Ramos.

Am kommenden Mittwoch (21 Uhr) winkt Yamal der zweite Champions-League-Einsatz, dann sind die Katalanen beim FC Porto gefordert.