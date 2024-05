Zäher Doncic, Scharfschütze Kleber: Mavs holen ersten Matchball

Die Boston Celtics stehen in der nächsten Runde, die auch für die Dallas Mavericks näher rückt - weil Maxi Kleber einen Saisonbestwert einstellt. Die NBA Playoffs am Donnerstagmorgen.

Sieben Versuche, fünf Treffer: Maxi Kleber traf in L.A. immer wieder per Dreier. NBAE via Getty Images

Mit seiner bisher besten Leistung in den diesjährigen NBA Playoffs hat Maxi Kleber dazu beigetragen, dass die Dallas Mavericks nur noch einen Sieg von der nächsten Runde entfernt sind. Beim 123:93-Auswärtssieg bei den Los Angeles Clippers versenkte der Würzburger gleich fünf Dreier (5/7) - die mit Abstand meisten aller Akteure auf dem Parkett - und stellte damit seinen Saisonbestwert in dieser Kategorie ein. Allein in der ersten Halbzeit traf Kleber viermal von außen.

Weil danach auch Luka Doncic immer besser in die Partie fand, geriet der dritte Sieg der Mavs in der Best-of-seven-Serie nie in Gefahr. Der Slowene, der sich mit einem Infekt und Knieproblemen herumschlägt, beendete den Abend mit 35 Punkten, zehn Assists und sieben Rebounds. "Wenn du dann einmal angefangen hast, willst du alles tun, um deiner Mannschaft zu helfen", sagte Doncic über seine physischen Probleme.

Bei den Clippers, die in der Regular Season knapp vor den Mavs gelandet waren und deshalb in einem entscheidenden siebten Spiel den Heimvorteil hätten, fehlte erneut der am Knie verletzte Topscorer Kawhi Leonard. Ohne ihn bissen sie sich immer wieder an Dallas' Defensive die Zähne aus. Paul George und Ivica Zubac waren mit jeweils nur 15 Zählern erfolgreichste Werfer der Gastgeber.

Vor heimischer Kulisse können Kleber & Co. nun in Spiel 6 ihren ersten Matchball verwandeln und erstmals seit 2022 wieder eine Playoff-Serie gewinnen. Gegner im Conference-Halbfinale wären die Oklahoma City Thunder, denen gegen die New Orleans Pelicans vier Spiele gereicht hatten.

Brown und White führen Celtics in die nächste Runde

Ähnlich ungefährdet zogen in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) die Boston Celtics weiter. Das beste Team der Hauptrunde fuhr zuhause gegen die Miami Heat per 118:84 den vierten Sieg im fünften Duell ein. Waren sie vor einem Jahr in den Conference Finals von Miami noch überrascht worden, ließen die Celtics diesmal gar nichts anbrennen und führten zeitweise gar mit 37 Punkten Vorsprung.

Allein Jaylen Brown, der außerdem sechs Assists sammelte, und Derrick White, der unter anderem fünf Dreier versenke, brachten je 25 Zähler aufs Scoreboard, Sam Hauser steuerte weitere 17 bei, Jayson Tatum 16. Während Miami seine Saison erstmals seit 2021 vor den Conference Finals beenden muss, kann Boston ausgeruht die nächste Serie angehen, weil der Kontrahent noch Arbeit vor sich hat: Die Cleveland Cavaliers führen mit 3:2 gegen die Orlando Magic, die in Spiel 6 zuhause ran dürfen.