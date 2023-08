Kutschke: "Schlafen, essen, trainieren, die nächsten drei Punkte holen"

Dynamo Dresden ist nach der englischen Woche zurück auf Rang eins, dieses Mal als alleiniger Tabellenführer. Maßgeblichen Anteil daran hat Stefan Kutschke.

Denn der Dynamo-Kapitän erzielte beim 2:0-Sieg Dresdens bei Borussia Dortmund II bereits in der 6. Minute das 1:0 für die Sachsen und ebnete so den Weg zum Sieg. Es war zudem das erste Gegentor des "kleinen" BVB in dieser Saison, in den zuvor gespielten 276 Minuten hielt BVB-Keeper Marcel Lotka seinen Kasten sauber. Doch nicht nur das: Saisonübergreifend war es das erste Heim-Gegentor Dortmunds seit dem 12. März 2023. Gegner damals: Dynamo Dresden. Torschütze des dritten Dynamo-Tores damals: Stefan Kutschke.

Seinen Beitrag zum aktuellen Sieg wollte Kutschke aber nicht überbewerten: "Es ist immer eine Mannschaftsleistung", sagte der Angreifer im vereinseigenen TV. "Wir verteidigen zusammen und wir greifen zusammen an", so Kutschke weiter. "Und deswegen heißt es auch nicht: 'Dann kam Stefan Kutschke', sondern: 'dann kam Dynamo Dresden.'"

Allerdings konnte sich die SGD in den bisherigen vier Liga-Spielen auf ihren Kapitän verlassen. Bei den drei Siegen war er immer der erste Dresdner Torschütze - beim 3:1 gegen Arminia Bielefeld am 1. Spieltag kam ihm allerdings DSC-Verteidiger Semi Belkahia mit einem Eigentor zuvor.

Kutschke: "Der Rasen war schief gemäht, der konnte gar nicht reingehen"

Trotz der errungenen Tabellenführung sieht Kutschke noch Steigerungsbedarf: "Wir hatten in der ersten Hälfte 12:4 Torschüsse", hadert der Kapitän und nahm sich gleich selbst mit ins Gebet. Denn in der 21. Minute hätte er eigentlich auf 2:0 stellen müssen, doch sein Kopfball ging aus spitzem Winkel am offenen Tor vorbei: "Ach, ich will das nicht mehr sehen", meinte der gebürtige Dresdner. Süffisant und scherzhaft bekannte Kutschke: "Der Rasen war schief gemäht, der konnte gar nicht reingehen."

Nach den Strapazen der englischen Woche ist nun erst einmal Regeneration angesagt. Doch ans Ausruhen denkt Kutschke nicht, vielmehr schickt er gleich eine Kampfansage an den kommenden Gegner FC Ingolstadt (Samstag, 14 Uhr): "Schlafen, essen, trainieren, die nächsten drei Punkte holen", lautet sein Motto.