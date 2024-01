Kurz nach Saisonende: Atlanta Falcons entlassen Head Coach Smith

Wenige Stunden nach der abschließenden 17:48-Niederlage bei den New Orleans Saints haben sich die Atlanta Falcons von Head Coach Arthur Smith getrennt.

"Entscheidungen wie diese sind nie einfach und fühlen sich nie gut an", erklärte Falcons-Besitzer Arthur Blank am Sonntag in einem kurz vor Mitternacht (Ortszeit) veröffentlichten Statement. "Er hat zum Aufbau einer guten Kultur in unserem Team beigetragen, aber die Ergebnisse auf dem Feld haben unsere Erwartungen nicht erfüllt."

In drei Jahren unter Smith verpassten die Falcons in der NFC South jeweils die Play-offs. Die Bilanz fiel stets negativ aus. Durch die Niederlage in New Orleans beendete Atlanta die Saison - wie schon die beiden Vorjahre - mit sieben Siegen und zehn Niederlagen.

Enttäuschende Offense trotz hoher Draft Picks - Ärger über finalen Saints-Touchdown

Die Falcons hatten Smith im Januar 2021 verpflichtet, nachdem er sich als Offensive Coordinator der Tennessee Titans einen exzellenten Ruf erarbeitet hatte. Doch obwohl Atlanta für Tight End Kyle Pitts, Wide Receiver Drake London und Running Back Bijan Robinson hohe Draft Picks in die Offensive investierte, kam diese unter Smith nie so richtig in Schwung. Was maßgeblich auch an der unzufriedenstellenden Situation auf der Quarterback-Position lag. Im kommenden Draft dürfen die Falcons - wie bereits in den beiden vergangenen Jahren - an 8 wählen.

Die Chance auf das Erreichen der Play-offs war vor dem Spiel nur noch minimal gewesen, die 17:48-Abreibung dennoch ein Tiefpunkt einer enttäuschenden Saison. Danach kochten die Emotionen auf dem Platz hoch. Weil die Saints den Ball Sekunden vor Schluss trotz des deutlichen Spielstands noch in die Endzone liefen, anstatt abzuknieen, schrie Smith seinen Head-Coach-Kollegen Dennis Allen vor dem - letztlich ausbleibenden - Handshake wütend an. Allen entschuldigte sich hinterher und sprach von einer eigenmächtigen Entscheidung seiner Spieler. Smith war seinen Job wenige Stunden später los.

Nachfolger-Suche: Interesse an Belichick?

Die Suche nach einem Nachfolger soll sofort beginnen. Vergangene Woche wurde bereits Interesse an Head-Coach-Legende Bill Belichick kolportiert, dessen Zeit bei den New England Patriots sich dem Ende entgegenneigen könnte - der im Falle eines Aus in New England in den kommenden Wochen aber wahrscheinlich mit so ziemlich jedem offenen Head-Coach-Posten in Verbindung gebracht werden dürfte.