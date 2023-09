Kurz erklärt: Die wichtigsten Regeln im American Football

American Football ist eine komplizierte Sportart, wenn man ins Detail gehen will. Das Wichtigste ist aber schnell zu verstehen - und schon kann man mit Genuss die spannenden Spiele in der im September startenden NFL verfolgen.

Kickoff: Was beim Fußball der Anstoß ist, ist beim American Football der Kickoff. Wie beim Fußball starten auch im American Football beide Halbzeiten mit einem Kickoff. Dieser wird von der 35-Yard-Linie ausgeführt. Das gesamte Feld ist 120 Yards lang - zweimal 50 Yards in beide Richtungen ab der Mittellinie plus jeweils 10 Yards bei den beiden Endzonen, in die der Ball kommen muss. Ein Yard entspricht etwa 90 Zentimeter.

Spielzeit: Ein Spiel dauert 90 Minuten, heißt es im Fußball. In der NFL sind es 60 Minuten reine Spielzeit. Eine Partie wird in vier Vierteln à 15 Minuten gesplittet. Steht es am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gibt es eine Verlängerung über maximal zehn Minuten (früher 15). Ist dann kein Sieger gefunden, so endet die Partie (in der Regular Season) mit einem Remis. In den Play-offs wird solange gespielt, bis ein Sieger gefunden wird.

Downs: Wie läuft ein Spielzug ab? Ganz einfach: Die Offense beziehungsweise die Angriffsmannschaft mit dem Quarterback als Anführer hat vier Versuche (Downs), um eine Strecke von zehn Yards (9,144 Meter) zurückzulegen. Gelingt dies, gibt es vier neue Downs für weitere zehn Yards. Durch Strafen/Penalties kann die zurückzulegende Distanz verkürzt oder verlängert werden. Raumverlust wird ebenfalls eingerechnet, sodass es nach einem schlechten Down beispielsweise "2nd & 13" oder "3rd & 24" heißen kann.

Snap: Ein Spielzug startet mit dem sogenannten Snap. Der Quarterback gibt dabei durch verbale und/oder akustische Zeichen das Signal für die Übergabe des Balls. Vom Ende des letzten Spielzuges bis zum Snap hat eine Mannschaft bis zu 40 Sekunden Zeit.

Laufspielzug: Bei einem Laufspielzug wird der Ball von einem Spieler hinter der Line of Scrimmage, der sogenannten Startlinie eines jeden Spielzuges, entgegengenommen. Meistens erhält zunächst der Quarterback das "Ei" - und kann anschließend selbst nach vorne marschieren oder das Leder an den Running Back nach hinten oder zur Seite reichen.

Passspielzug: Bei einem Passspielzug, der ebenfalls mit einer Ballübergabe (Snap) meist an den Quarterback startet, läuft etwas anderes ab: Hinter der Line of Scrimmage, dem Startpunkt eines Spielzugs, darf der aufnehmende Spieler den Ball einmal nach vorne werfen. Die Wide Receiver (Passempfänger) oder anderen Athleten, die sich in der Zwischenzeit nach vorn bewegen, sind dabei das Ziel. Sie versuchen das geworfene "Ei" zu fangen und zu sichern. Wird die Startlinie passiert von einem Spieler, dann darf nicht mehr nach vorne geworfen werden.

So macht man Punkte im Football

Touchdown: Ziel beim Football ist es, den Ball in die gegnerische Endzone zu bringen und damit einen Touchdown (kurz: TD) zu erzielen. Dieser ist sechs Punkte wert, egal ob man die Endzone mit einem Lauf- oder einem Passspielzug erreicht. Und anders als im Fußball muss der Ball nicht mit vollem Umfang hinter der Linie sein - es reicht, wenn die Spitze die imaginäre weiße Ziellinie der Endzone touchiert.

Field Goal: Schafft es eine Mannschaft mit einem Angriffs-Drive nicht in die gegnerische Endzone oder überhaupt zu neuen Downs, so hat sie die Möglichkeit, ein Field Goal zu treten. Dies wird häufig bei 4th Down praktiziert. Der Kicker muss dann das "Ei" durch die beiden gelb-goldenen Begrenzungsstangen jagen. Diese sind laut Regel 18 Feet und sechs Inches, etwa 5,64 Meter, voneinander positioniert.

Two-Point-Conversion: Nach einem Touchdown hat die Mannschaft, die gepunktet hat, zwei Möglichkeiten: Entweder kickt sie eben ein Field Goal von der 15-Yard-Linie und erhält für einen erfolgreichen Versuch einen weiteren Zähler. Oder sie geht ins Risiko und führt einen weiteren Spielzug von der Zwei-Yard-Linie aus. Gelingt der erneute Einzug in die Endzone (Lauf oder Pass), gibt es sogar zwei Punkte.

Fumble und Interception

Hat zwischen 2005 und 2023 für die Green Bay Packers 7660 Pässe geworfen und nur 105 Interceptions gehabt: Quarterback Aaron Rodgers (inzwischen New York Jets). IMAGO/Shutterstock

Fumble: Besonders bitter ist es für die angreifende Mannschaft, wenn der Quarterback (oder auch ein anderer ballführender Spieler) den Ball wieder verliert. Dann spricht man von einem Fumble. Nimmt die Defensive das Leder anschließend auf, wechselt das Angriffsrecht sofort. Mit der Ballaufnahme kann sofort ein Touchdown erzielt werden - oder es passiert gar der aufnehmenden Mannschaft nach dem kompletten Sichern und Weitertragen des Balles ein erneuter Fumble.

Interception: Die Defensive will ihr Territorium so gut es geht verteidigen und Punkte des Gegners verhindern. Gut macht sich da eine sogenannte Interception, wenn ein Pass des gegnerischen Quarterbacks in den Händen eines Abwehrspielers landet. Das Angriffsrecht wechselt - allerdings nur, wenn ein klarer Fang vorliegt und der Ball innerhalb des Feldes komplett und ohne Bodenhilfe kontrolliert wird.

