Kühn soll in Großaspach Spielpraxis sammeln

Regionalligist Großaspach hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen: Aus Dresden kommt Jonas Kühn. Der 19-Jährige wird für die aktuelle Saison ausgeliehen und soll möglichst viel Spielpraxis sammeln.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Jonas Kühn einen äußerst talentierten Spieler für unsere linke Verteidigerposition per Leihe für eine Saison dazugewinnen konnten. Diese Verpflichtung wird uns auf der linken Seite flexibler machen. Mein Dank gilt vor allem auch den Verantwortlichen der SGD für den professionellen und reibungslosen Ablauf des Transfers. Wir werden nun gemeinsam alles dafür geben, Jonas bei unserem Dorfklub bestmo¨glich weiterzuentwickeln", wird Sportdirektor Joannis Koukoutrigas auf der Website des Regionalligisten zitiert.

Seit 2018 steht Kühn in Dresden unter Vertrag. In der vergangenen Saison sammelte der Youngster erste Erfahrungen im Profiteam, kam zweimal in der 3. Liga zum Einsatz und feierte mit Dynamo den Aufstieg. "Jonas Kühn schließt sich Regionalligist Sonnenhof Großaspach an, wo der 19-jährige Linksverteidiger bis 2022 möglichst viel Spielpraxis sammeln soll. Kühn steigt bereits am Donnerstag in Großaspach ins Mannschaftstraining ein", ließ der Zweitligist auf seiner Website verlauten.

Der neue Mann freut sich über diesen Schritt und kann es kaum erwarten, loszulegen. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Aspach. Die Gespräche mit den Verantwortlichen beider Vereine waren von Beginn an sehr offen und zielführung, weshalb mir die Entscheidung für diesen Schritt am Ende auch sehr leicht gefallen ist. Ich möchte jetzt so viel Spielpraxis wie möglich sammeln und mich bei der SG voll einbringen", so Kühn.

Kühns neuer Verein gastiert am Sonntag beim Regionalliga-Auftakt bei der Reserve der TSG Hoffenheim.