Kritik an Neuendorfs Kommunikation

Nicht einmal ein Jahr nach der Wahl von Bernd Neuendorf zum DFB-Präsidenten zeichnen sich mehrere Brandherde ab. Aus dem eigenen Präsidium kommt erste Kritik am 61-Jährigen.

Grund ist Neuendorfs Kommunikationspolitik im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung für den ehemaligen DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. Bereits am Wochenende hatte Hermann Winkler süffisant angedeutet, dass er die Pressemeldungen in dieser Sache mit großem Interesse verfolge. Der Chef des Nordostdeutschen Fußballverbandes forderte mehr Einbindung der Amateurvertreter. Mehrere Mitglieder des DFB-Präsidiums teilen diese Kritik gegenüber dem kicker.

Sie sind verärgert darüber, dass Neuendorf in der Sitzung am 9. Dezember 2022 angeblich nicht über die Bildung einer Taskforce in der Sache informiert haben soll. Vier Tage später verkündete der DFB-Boss die Schaffung des Gremiums, das an diesem Donnerstag sehr wahrscheinlich Rudi Völler als Bierhoff-Nachfolger vorschlagen wird. Ihnen bleibe dann nur noch, dies abzunicken, weil sie im Fall eines Nein mit heftigem Gegenwind aus dem Profilager rechnen müssten, kritisieren Amateurvertreter im Präsidium. Zudem hätten sie sich erst Ergebnisse des Expertenrats um Generalsekretärin Heike Ullrich, Celia Sasic, Alexander Wehrle und Philipp Lahm gewünscht, der die Arbeitsbereiche definieren soll, ehe über Personen befunden wird.

Der neue Campus bereitet Sorgen

Sorgen bereitet manchem Präsidiumsmitglied auch der neue DFB-Campus, konkret die geringe Auslastung der Fußballhalle und der Büros, wobei Letzteres vor allem den Nachwehen von Corona geschuldet sein dürfte - Stichwort Home-Office. Allerdings rechnet man verbandsintern mit Mehrkosten für das Prestigeprojekt. Denn 40 Millionen Euro des 150-Millionen-Baus hat der DFB über ein sogenanntes "Rollover-Darlehen" finanziert, das den Zins periodisch den Marktverhältnissen anpasst. Nach kicker-Informationen soll dies 2023 Mehrkosten von bis zu 1,5 Millionen Euro nach sich ziehen.

Weitere Hintergründe zum Ärger um Neuendorf, Details zum 50+1-Kompromiss der Liga mit dem Bundeskartellamt und zum Fahrplan in der Personalie Völler lesen Sie in der gedruckten Donnerstag-Ausgabe des kicker oder im eMagazine.