Krisentreffen: Chemie Leipzig empfängt die Hertha U 23

Es ist nicht zu leugnen: Chemie Leipzig steckt in der Krise. Nach drei Niederlagen in Folge, nur zwei Siegen aus den letzten 13 Spielen und dem chancenlosen 0:4 in Altglienicke kommt nun den drei aufeinanderfolgenden Heimspielen besondere Bedeutung zu.

Miroslav Jagatic und die BSG Chemie Leipzig kämpfen mit Abstiegssorgen. IMAGO/Matthias Koch