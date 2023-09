Kreuzbandriss: Schwerer Rückschlag für Bayern-Keeper Ballis

Die Bayern Amateure müssen für Monate auf Keeper Benjamin Ballis verzichten. Der 18-Jährige erlitt im Training einen Kreuzbandriss.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern München muss einen personellen Rückschlag verkraften: Keeper Benjamin Ballis zog sich in der vergangenen Woche im Training im rechten Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes zu. Das berichten die Bayern auf ihrer Homepage.

Der 18-Jährige wurde bereits erfolgreich in der Orthopädischen Chirurgie München (OCM) operiert. Der 1,85 Meter große Torhüter, der bereits 2015 vom FC Augsburg in den Bayern-Nachwuchs wechselte, wird dennoch eine mehrmonatige Zwangspause einlegen müssen.

Vertrag bis 2026

In dieser Saison hütete Ballis, der zu Saisonbeginn aus der U 19 aufrückte und dessen Vertrag schon im Februar langfristig bis Sommer 2026 verlängert wurde, in Abwesenheit des etatmäßigen U-23-Keepers Tom Ritzy Hülsmann dreimal das Tor der "Amateure". Da Keeper Hülsmann nach der jüngsten Verpflichtung des israelischen Nationaltorhüters Daniel Peretz wieder dauerhaft aus dem Bundesligakader in die U 23 zurückkehren dürfte, stehen dem Rekordmeister für seine Zweitvertretung mit den beiden Ersatzmännern Manuel Kainz und Lukas Schneller weiter drei Mann zur Verfügung.

"Wir wünschen Benny gute Genesung und viel Kraft für die kommenden Monate. Wir werden ihn auf dem Weg zum Comeback mit all unseren Mitteln unterstützen", verspricht Halil Altintop, Sportlicher Leiter am Bayern-Campus. Der Nachwuchs der FCB steht nach einem holprigen Saisonstart (zwei Siege aus den ersten acht Partien) derzeit auf Rang 12 der Tabelle der Regionalliga Bayern.