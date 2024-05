Kretzschmars deutliche DHB-Kritik nach Kromer-Aus: "Sehr amateurhaft"

Das zum Jahresende beschlossene Aus von Sportvorstand Axel Kromer beim DHB hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Entscheidungen und Entscheidungsgrundlagen werden hinterfragt - besonders deutlich von Stefan Kretzschmar.

Er ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Umso deutlicher fallen seine Worte beim Thema DHB aus. Stefan Kretzschmar hat zu Wochenbeginn im Dyn-Podcast Kretzsche & Schmiso massive Kritik an den Vorgängen und häufig undurchsichtigen Entscheidungsprozessen im Verband geäußert.

"Ich weiß nicht, wer sich da was denkt", begann Kretzschmar und fügte viele Fragen an: "Was ist überhaupt der DHB? Wer ist der DHB? Wer sind dort die Entscheidungsträger? Und mit welcher Befähigung, mit welchem Knowhow?"

Die Schlussfolgerung ist offen wie vernichtend: "Für mich wirkt das sehr amateurhaft." Dem früheren Nationalspieler stößt dabei nicht nur die Trennung von Sportvorstand Axel Kromer, die am Wochenende in einer knappen Pressemitteilung vom DHB kommuniziert wurde, sauer auf.

Schon im Frühjahr wurde bekannt, dass Finanzvorstand Benjamin Chatton den DHB nach Ende seines Vertrags zum 31. Dezember verlassen wird. "Ich finde, dass Benjamin Chatton ein Verlust ist für den DHB. Eine absolute starke Persönlichkeit", urteilte Kretzschmar.

Beim Thema Kromer folgt nur ein verbales Kopfschütteln des Sportvorstands der Füchse Berlin. "Ich weiß, warum der Vertrag nicht verlängert wird, aber wenn ich den Grund nenne, spricht das auch schon wieder für die Schwäche des DHB."

"Dieses Profil ist für mich eine einzige Katastrophe"

Schon das Konstrukt der Vertragsverlängerung Alfred Gislasons, die - anders als bei Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch - an die Olympia-Teilnahme geknüpft war, hatte für Aufruhr gesorgt. Anschließend sollte der volle Fokus auf Olympia liegen. Mit der Trennung von Kromer folgte ein neues Störfeuer.

Und da wäre ja auch noch die anhaltende Suche nach einem Manager für die Männer-Nationalmannschaft. Diese Stelle hatte der DHB im März ausgeschrieben. Das Wie aber sorgt bei Kretzschmar für massives Unverständnis: "Dieses Profil der Suche eines neuen DHB-Managers ist für mich eine einzige Katastrophe. Der muss sich in erster Linie mit Alfred Gislason gut verstehen."

Wie Gislason darüber denkt? "Ich habe vor ein paar Wochen mit Alfred telefoniert, der wusste davon gar nichts. Das ist alles schlecht. Das ist schlechter Stil", kritisierte Kretzschmar.