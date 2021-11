Kreisklasse-Kellerduell mit Roy Präger und Mathias Stammann

Am Freitagabend steht in der 1. Kreisklasse Altmark Ost das Kellerduell zwischen dem SV Hohengöhren und Schlusslicht Germania Klietz II an. Auf dem Spielfeld wird es für beide Teams prominente Unterstützung geben.

Ex-Profi Roy Präger wird am Freitagabend gemeinsam mit Mathias Stammann in der Kreisklasse für einen guten Zweck auflaufen. imago/Jan Huebner

In Hohengöhren soll der Fußball-Breitensport am Freitag mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, um den Leistungen der Ehrenamtlichen in den unteren Ligen zu danken. Im August begab sich die Fußballfamilie der östlichen Altmark nämlich auf Spendensammlung. Die Fußballvereine aus dem Landkreis Stendal wollten den nordrhein-westfälischen TuRa Brügge unterstützen, der vom Hochwasser schwer getroffen wurde. Im Zuge dessen ließ sich KFV-Präsident Michael Müller auf eine Wette ein. Wenn es die Vereine schaffen würden, über 5.000 Euro Spendengelder zu generieren - es kamen 5.181 Euro zusammen -, dann würde Müller ein Pflichtspiel für den SV Hohengöhren bestreiten, bei dem auch andere Gastspieler mitwirken können.

Am Freitagabend muss der Präsident nun seine Wettschuld beim Kreisklasse-Kellerduell zwischen Hohengöhren und Schlusslicht Germania Klietz einlösen. Auf dem Spielfeld ebenfalls mit dabei sein werden die beiden Ex-Profis Roy Präger und Mathias Stammann, die sich ebenfalls das Hohengöhrener Leibchen überstreifen werden. Prominente Unterstützung wird es auch für die Gäste geben. Bei ihnen wird Dirk Roswandowicz der Ex-Akteur des 1. FC Magdeburg und heutige Präsident des SC Magdeburg auflaufen. Außerdem wird Marius Sowislo, Kapitän der Aufstiegsmannschaft beim 1. FC Magdeburg, Unterstützung an der Seitenlinie leisten.

Für musikalische Unterstützung und Moderation ist ebenfalls gesorgt. Klaus Reimer, Party-DJ und ein bestens bekanntes Gesicht des altmärkischen Fußballs, soll auf dem Hohengöhrener Sportplatz für die richtige Stimmung sorgen, verrät der KFV Altmark Ost auf seiner Internetseite.

"Ich finde es bemerkenswert", so Roy Präger, "was die Fußballfamilie im Landkreis Stendal mit der Spendenaktion im August geleistet hat und freue mich total auf das Spiel unter Flutlicht in Hohengöhren." Das Spiel solle auch als Motivation für den Breitensport in den unteren Fußballligen gesehen werden, wird der mittlerweile 50-jährige Ex-Profi, der unter anderem für den VfL Wolfsburg und den Hamburger SV auflief, beim KFV weiterzitiert.