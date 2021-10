Krauß gibt erste Entwarnung: "Mir geht es gut"

Nach einem heftigen Zusammenprall zwischen Miro Muheim und Tom Krauß stockte den Zuschauern beim Pokalspiel zwischen dem FCN und dem Hamburger SV in Nürnberg kurzzeitig der Atem. Der Nürnberger streckte noch auf der Trage den Daumen nach oben - und gab am Mittwochmorgen Entwarnung.

Das Spiel stand am Dienstagabend unter keinem guten Stern. Erst verletzte sich Tim Leibold nach einem Zweikampf mit Tom Krauß womöglich schwer am Knie. In der zweiten Halbzeit erwischte es dann Krauß selbst.

In einem Kopfballduell rumpelte der Nürnberger mit dem für Leibold eingewechselten Muheim zusammen und wurde von ihm am Kopf getroffen. Beide gingen zu Boden und schnell winkten die Spieler die Betreuer auf den Platz, weil Krauß regungslos liegenblieb.

Krauß bleibt zur Kontrolle im Krankenhaus

Nach längerer Behandlung, während der die Spieler einen Kreis um Krauß bildeten, wurde der 20-Jährige unter aufmunterndem Applaus vom Platz getragen und es war zunächst Schlimmeres zu befürchten. Doch Krauß reckte auf der Trage liegend den Daumen Richtung Fans nach oben und gab damit erste Entwarnung. Am Mittwochmorgen meldete sich der U-21-Nationalspieler auf seinem privaten Instagram-Account zu Wort: "Mir geht es gut", schrieb Krauß: "Danke für die ganzen Genesungswünsche."

Bereits unmittelbar nach Abpfiff hatte Robert Klauß für Beruhigung gesorgt. "Wir stehen mit Tom in Kontakt. Er ist bei Bewusstsein und bleibt erstmal zur Kontrolle im Krankenhaus. Gute Besserung auch an Tim Leibold. Es ist scheiße, dass so etwas passiert“, kommentierte der Club-Coach.