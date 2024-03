Krauß bleibt Ingolstadt treu: Vertrag bis 2027

Der ERC Ingolstadt kann auch in Zukunft auf die Dienste von Philipp Krauß setzen. Der Nationalspieler hat seinen Vertrag um drei Jahre verlängert.

Am Karfreitag teilten die Oberbayern, die sich in den Viertelfinal-Playoffs den Fischtown Pinguins hatten beugen müssen, dass der Vertrag des Stürmers nunmehr bis zum Sommer 2027 Gültigkeit besitzt. Krauß war im Sommer 2022 vom ESV Kaufbeuren nach Ingolstadt gewechselt. In dieser Saison sammelte er in 57 Spielen 28 Scorerpunkte, darunter waren 17 Treffer.

"Philipps Entwicklung in den knapp zwei Jahren, die er nun hier ist, spricht für sich. Die Chancen, die ihm geboten wurden, hat er erstklassig genutzt. Er konnte sehr schnell in der DEL Fuß fassen und hat nach und nach eine immer größere Rolle in unserem Team übernommen", freut sich Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan auf die weitere Zusammenarbeit mit Krauß.

Septett verabschiedet sich aus Ingolstadt

Am Donnerstag hatte der ERC die Abgänge von sieben Spielern bekanntgegeben. Verteidiger Daniel Schwaiger verlässt Ingolstadt ebenso wie die Angreifer Casey Bailey, Marko Friedrich, Andrew Rowe und Patrik Virta. Zudem kehren dem Verein mit Colton Jobke und Mirko Höfflin zwei der dienstältesten Profis den Rücken.

"Im Namen des ERC Ingolstadt möchte ich mich bei allen Spielern, die uns verlassen, für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken. Insbesondere bei Colton und Mirko, die über viele Jahre im Klub und in der vergangenen Saison Teil unseres Vizemeister-Teams waren", wird Regan auf der vereinseigenen Website zitiert.

Was die Zukunft von Wayne Simpson, Maury Edwards, David Farrance und Brandon Kozun anbelangt, sei noch keine Entscheidung gefallen, heißt es dort weiter.