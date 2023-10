Kracher zwischen 1860 und Dresden - Bielefeld muss punkten

In München stehen sich am 10. Spieltag der 3. Liga zwei namhafte Klubs gegenüber. Bielefeld will derweil gegen den BVB II wichtige Punkte einfahren. Zum Duell der Punktgleichen empfängt Aue den 1. FC Saarbrücken.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich als Aufsteiger vorerst in der Spitzengruppe der 3. Liga festgebissen. Setzen die Spatzen beim SV Sandhausen am Freitagabend ein weiteres Ausrufezeichen? Oder gelingt dem SVS der nächste Dreier und damit der Anschluss an die Aufstiegsplätze?

Am Samstag stehen gleich mehrere Partien im Blick - darunter der Kracher zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden. Die Sachsen werden unabhängig vom Ausgang definitiv Tabellenführer bleiben, streben aber selbstredend dennoch einen Sieg an. Dafür muss eine Leistungssteigerung her. Der verletzungsbedingte Ausfall von Niklas Hauptmann konnte gegen Halle (2:1) nicht im Ansatz kompensiert werden, die Rückkehr des Mittelfeldmotors am Wochenende schloss Sportchef Ralf Becker bei "MagentaSport" nahezu aus.

Arminia braucht Erfolgserlebnis

Eine Leistungssteigerung will auch Arminia Bielefeld herbeiführen. "Wir werden uns selbst da raushauen", sagte Trainer Mitch Kniat angesichts der prekären Situation. Noch genießt der 37-Jährige Rückendeckung, doch im Heimspiel gegen Borussia Dortmund II muss nun dringend ein Erfolgserlebnis her. Sonst könnte es für Kniat doch eng werden.

Beim MSV Duisburg hatte es vor drei Wochen eine Trainerentlassung gegeben. Torsten Ziegner wurde beurlaubt. Doch auch unter Interimstrainer Engin Vural warten die Zebras noch auf den ersten Saisonsieg. Gelingt dieser ausgerechnet gegen die SpVgg Unterhaching, die Mathias Fetsch jüngst per Viererpack zum 4:0-Sieg gegen Essen schoss?

Duell der Punktgleichen in Aue

RWE empfängt nach dieser bitteren wie weitesten Auswärtsreise der Saison nun den SC Verl. Was Mut macht: Im Stadion an der Hafenstraße sind die Essener noch ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Unentschieden). Der 1. FC Saarbrücken dagegen ging auswärts bislang noch nicht als Verlierer vom Feld. Bleibt es in Aue beim punktgleichen FC Erzgebirge dabei? Den Samstag komplett macht die Partie zwischen dem SV Waldhof und Viktoria Köln.

Am Sonntag sind zunächst vier Teams aus der unteren Tabellenhälfte im Einsatz: Der zuhause noch sieglose VfB Lübeck empfängt die Freiburger Zweite, Halle bekommt es mit Preußen Münster zu tun. Zum Abschluss des 10. Spieltags treffen im bayerischen Duell Ingolstadt und Regensburg aufeinander. Für den Jahn geht es mindestens um die Verteidigung von Rang 3.