Röhl lässt eine Chance aus, die man eigentlich gar nicht auslassen kann! Nach einem Steilpass von Moukoko auf Lemperle lenkt Zumberi dessen Abschluss an den Pfosten, von wo die Kugel zum Freiburger springt. Aus halbrechter Position will dieser die Kugel volley in die Maschen drücken, doch setzt den sicher geglaubten Abstauber aus kurzer Distanz weit am Tor vorbei.