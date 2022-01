Koschinat über brisantes Magdeburg-Duell: "Tolle Standortbestimmung"

Das Drittliga-Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Saarbrücken hat es aus sportlicher Sicht in sich - und dann sind da ja noch die Vorkommnisse aus dem Hinspiel.

Weil der 1. FC Kaiserslautern am Dienstag spielfrei hatte (Corona-Ausbruch bei 1860 München), konnte der 1. FC Saarbrücken durch einen 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund II den zweiten Platz erobern. "Wir waren konzentriert. Aber was noch viel wichtiger ist, dass die Mannschaft es geschafft hat, alles in allen Spielphasen gemeinsam zu tun. Wir haben uns nicht trennen lassen, das ist der Schlüssel gegen so eine spielstarke Mannschaft", freute sich Cheftrainer Uwe Koschinat nach dem Spiel.

Die Marke von 40 Punkten hat der FCS damit erreicht und reist nun als erster Verfolger zu Tabellenführer Magdeburg, mit dem sich die Saarländer am Samstagabend (17.55 Uhr, LIVE! bei kicker) also ein echtes Spitzenspiel liefern werden. "Wir werden nicht mit zu vielen Sorgen da hinfahren", kündigt Koschinat an. "Es ist eine tolle Standortbestimmung." Der Respekt vor dem Gegner ist zwar groß ("Ich glaube, dass Magdeburg in dieser Saison ein Alleinstellungsmerkmal hat: Sie hatten überhaupt keine Krise"), doch der 50-Jährige erinnert an das Hinspiel, in dem die Elbestädter speziell im zweiten Durchgang wenig Land sahen und noch einen 1:0-Vorsprung verspielten (Endstand 2:1 für Saarbrücken).

Brisanz bekommt das Spiel allerdings nicht nur aus sportlicher Sicht. Das Hinspiel sorgte schließlich wochenlang abseits des Rasens für Gesprächsstoff und zog sogar eine sportgerichtliche Verhandlung nach sich, nachdem mehrere Akteure des FCM Saarbrückens damaligen Verteidiger Dennis Erdmann bezichtigten, auf dem Feld rassistisch beleidigt zu haben. Der Fall mündete in einer längeren Auseinandersetzung und einer wochenlangen Sperre (später zur Bewährung ausgesetzt) für Erdmann, der die Vorwürfe erst abstritt, dann "mögliche Missverständnisse" einräumte und inzwischen in den USA spielt.

"Zu Außergewöhnlichem in der Lage": Koschinats Sonderlob für Grimaldi

Dessen ungeachtet geht es für den FCS nun darum, die gute Tabellenposition zu verteidigen. Vor wahrscheinlich stimmungsvoller Kulisse (bis zu 13.000 Zuschauer) zählt Koschinat vor allem auf Stürmer Adriano Grimaldi, der im Hinspiel traf und gegen den BVB II seinen elften Saisontreffer verbuchte. "Er hat eine unheimlich gute Ausstrahlung", schwärmt Koschinat von seiner Stammkraft. "Adriano hat unheimlich an sich gearbeitet. Es wird immer etwas unterschätzt, dass er ein sehr, sehr seriöser Arbeiter ist, der jetzt so einen Lauf hat, in dem auch sein Körper mitspielt. Dann ist er in dieser Liga zu Außergewöhnlichem in der Lage."

Vorschau: 1. FC Magdeburg - 1. FC Saarbrücken