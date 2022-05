Korb für Real Madrid: Mbappé verlängert bei Paris St. Germain

Sein Transfer zu Real Madrid schien schon beschlossene Sache, jetzt kommt es doch anders: Kylian Mbappé (23) bleibt bei Paris St. Germain und hat seinen Vertrag beim französischen Meister verlängert.

Es ist so etwas wie der große Plot Twist zum Staffelfinale, auf das vor allem von Seiten des Hauptdarstellers zuletzt mit reichlich Inszenierung hingeleitet worden war. Kylian Mbappé wird nicht - wie lange Zeit vermutet - ablösefrei zu Real Madrid wechseln, sondern bleibt bei Paris St. Germain. Was mehrere Medien bereits am Samstag berichtet hatten, ist nun offiziell: Der 23 Jahre alte Angreifer hat seinen auslaufenden Vertrag beim französischen Meister um drei Jahre bis 2025 verlängert.

Unmittelbar vor dem abschließenden Saisonspiel gegen den FC Metz verkündete Mbappé gemeinsam mit PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi die Entscheidung auf dem Rasen des Parc des Princes. "Ich bin glücklich, dass ich in Paris bleiben kann, dass ich in meiner Stadt bleiben kann", sagte der Angreifer. "Ich hoffe, dass ich weiter das machen kann, was ich am meisten liebe: Fußball spielen und Pokale gewinnen." Von den Fans wurde er mit Sprechchören gefeiert.

Real geht zum zweiten Mal leer aus

Den Medienberichten zufolge hatte Mbappé am Samstag Real-Präsident Florentino Perez darüber informiert, dass er das Angebot der Madrilenen nicht annehmen werde. In einer Nachricht an Perez habe er sich dafür bedankt, ihm die Möglichkeit gegeben zu haben, "für den Verein zu spielen, von dem ich Fan bin, seit ich klein bin". Angenommen hat er sie aber nicht.

Damit zerschlägt sich für Real bereits im zweiten Jahr in Folge die Hoffnung auf die Dienste des Weltmeisters von 2018. Im Sommer 2021 hatte Real dem Vernehmen nach ein Angebot über 200 Millionen Euro für Mbappé abgegeben, das PSG schließlich abgelehnt hatte - im Wissen, dass das Aushängeschild ein Jahr später den Klub ablösefrei werde verlassen können. Wonach es bis vor wenigen Wochen auch stark aussah. Mbappés Mutter hatte am Freitag verlauten lassen, dass die Angebote der beiden Vereine "fast identisch" gewesen seien.

Statt des Wechsels zum Traumklub der Kindheit bleibt Mbappé nun aber in der Heimat und läuft weiterhin im Parc des Princes auf - also nur rund 26 Kilometer südwestlich von seinem Geburtsort Bondy. 2017 war er von der AS Monaco in die französische Hauptstadt gewechselt, erzielte seitdem 168 Tore in 216 Pflichtspielen, wurde viermal französischer Meister, dreimal Pokalsieger. Am Samstagabend könnte er sich außerdem zum vierten Mal in Folge zum Torschützenkönig der Ligue 1 krönen.

Weiterhin fehlt dem Weltmeister von 2018 jedoch der Champions-League-Titel. In der laufenden Saison war er - trotz je einem Tor in Hin- und Rückspiel - mit PSG im Achtelfinale gescheitert. An Real Madrid.