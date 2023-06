"Kopfballstarker Mentalitätsspieler": Ingolstadt verpflichtet Fröde

Der FC Ingolstadt treibt die Personalplanung weiter voran und hat in Lukas Fröde den dritten Neuzugang vorgestellt. Der 28-Jährige kann Einsätze in allen drei höchsten deutschen Spielklassen vorweisen.

Will in der nächsten Saison beim FC Ingolstadt Tore verhindern: Lukas Fröde. IMAGO/Christian Schroedter

Lukas Fröde wechselt zur kommenden Saison zum Drittligisten FC Ingolstadt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Hansa Rostock, wo sein Vertrag zum Saisonende ausläuft. Das gaben die Schanzer am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

Fröde stammt aus der Nachwuchsabteilung des SV Werder Bremen, für den er auf 13 Kurzeinsätze bei den Profis kam. Da ihm der Durchbruch in Bremen verwehrt bleib, folgte im Winter 2017 der Schritt zu den Würzburger Kickers, mit denen er aus der 2. Bundesliga abstieg. Nach Stationen beim MSV Duisburg und dem Karlsruher SC wechselte der Defensivspieler schließlich zu Hansa Rostock, in der Spielzeit 2021/22 zunächst auf Leihbasis, im vergangenen Sommer dann fest.

In der abgelaufenen Saison war Fröde in Rostock absolute Stammkraft und sammelte für einen Sechser gute fünf Tore und zwei Vorlagen in 32 Einsätzen (kicker-Note 3,34). Insgesamt kommt der ehemalige Juniorennationalspieler, der von der U 16 bis zur U 18 das DFB-Trikot tragen durfte, auf über 200 Spiele in den drei höchsten deutschen Ligen (zwölf Tore, drei Vorlagen).

"Optimale Voraussetzungen, um uns weiterzuhelfen"

FCI-Sportdirektor Ivo Grlic ist voll des Lobes über seinen Neuzugang: "Lukas ist ein Fels in der Brandung und ein kopfballstarker Mentalitätsspieler. Als gestandener Zweitliga-Profi sowie Führungsspieler bringt er die optimalen Voraussetzungen mit, um uns als Mannschaft enorm weiterzuhelfen. Wir werden viel Freude mit ihm haben."

Auch Fröde zeigt sich begeistert über seine neue Herausforderung: "Als mir in den Gesprächen aufgezeigt wurde, welche Rolle ich für das Team einnehmen kann, war für mich klar: Diesen Schritt möchte ich gehen. Ich bin überglücklich und werde alles daransetzen, das mir entgegengebrachte Vertrauen auf dem Platz zurückzuzahlen. Ich freue mich nun sehr auf den gesamten FCI und die neue spannende Aufgabe."

Bei den Schanzern ist Fröde bereits der dritte Neuzugang nach Leon Guwara und Moritz Seiffert.