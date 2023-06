"Kompromissloser Defensivallrounder": FCI holt ablösefreien Malone

Der FC Ingolstadt rüstet für die kommende Drittliga-Saison weiter auf: Die Schanzer haben den erfahrenen Defensivspieler Ryan Malone aus der 2. Bundesliga losgeeist.

Drittligist FC Ingolstadt ist am Freitag ein kleiner Transfer-Coup gelungen: Die Schanzer haben bekanntgegeben, dass Ryan Malone (30) die Innenverteidigung des FCI ab der kommenden Saison verstärken wird.

Reichlich Erfahrung in der 2. und 3. Liga

Malone verfügt über reichlich Erfahrung. Neben 32 Partien in der 3. Liga (für Magdeburg und Lübeck) kann der US-Amerikaner 53 Einsätze in der 2. Bundesliga vorweisen. Diese sammelte er in den vergangenen beiden Spielzeiten als Akteur von Hansa Rostock, vergangene Saison war Malone Stammspieler bei der Kogge (30 Einsätze, ein Tor, zwei Vorlagen). Dennoch lief sein Kontrakt im hohen Norden aus.

Die Verantwortlichen des FC Ingolstadt sind über die Verpflichtung glücklich. Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer schwärmt auf der Vereinswebsite: "Ryan Malone ist ein kompromissloser sowie kopfballstarker Defensivallrounder", der zudem für seine gefährlichen wie weiten Einwürfe bekannt sei.

Zum Thema Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick

"Insbesondere während seiner Zeit bei Hansa Rostock ist er in eine Führungsrolle hineingewachsen, die er auch in unserem Team inne haben wird", fügt Beiersdorfer an. Ingolstadts Geschäftsführer ist sich sicher: "Seine enorme Präsenz auf dem Platz, seine Erfahrung und sein Siegeswille werden unserem gesamten Mannschaftsgefüge sehr guttun."

Seine enorme Präsenz auf dem Platz, seine Erfahrung und sein Siegeswille werden uns sehr guttun. FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer

Malone selbst hat sich laut eigener Aussage nach sehr positiven Gesprächen "bewusst für den Weg der Schanzer entschieden". Der 1,88-Meter-Mann "möchte ab der kommenden Saison mit meiner Erfahrung sowie meinen Leistungen im Defensivverbund dazu beitragen, dass unser Verein erfolgreichen Fußball spielt".

Nach Leon Guwara, Moritz Seiffert, Jannik Mause, Mladen Cvjetinovic, Yannick Deichmann und Lukas Fröde (ebenfalls von Hansa Rostock) ist Malone bereits der siebte Neuzugang beim FCI.