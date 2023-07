"Komplett andere Hausnummer": Wo Kniat beim DSC die Hebel ansetzt

Mit einem Knaller steigt Arminia Bielefeld am 5. August in die Saison ein. Der neue Coach Mitch Kniat will nach dem Umbruch noch keine Prognosen wagen, verrät aber im kicker-Interview, was sein vorrangiges Ziel ist.

Muss einen Umbruch meistern: Bielefelds neuer Trainer Mitch Kniat. IMAGO/Ulrich Hufnagel