Hellwach nach der Pause: Borré entscheidet Kolumbiens Spiel gegen Venezuela

Kolumbien hat sein Auftaktspiel in der WM-Qualifikation Südamerikas gewonnen. Ein Bremer Neuzugang avancierte zum Matchwinner.

Gelungener Auftakt für Kolumbien: Die Cafeteros haben in ihrer Heimat einen knappen Sieg über Venezuela eingefahren. Im Estadio Metropolitano Roberto Meléndez in Barranquilla waren die Hausherren direkt zu Beginn der zweiten Hälfte hellwach, was sich auszahlte.

Borré trifft per Kopf

Nach einer feinen Flanke von Jhon Arias setzte sich der Neu-Bremer Rafael Santos Borré im Strafraum entschlossen durch und besorgte per Kopfball-Aufsetzer aus rund zwölf Metern das 1:0 (46.).

Die Leihgabe von Eintracht Frankfurt avancierte somit zum Matchwinner, sein Treffer blieb der einzige des Abends. Am Dienstag (2.30 Uhr MESZ) gastiert Kolumbien in Chile.

In der WM-Qualifikation Südamerikas spielt jeder gegen jeden. Dementsprechend bekommen es Borré & Co. auch noch mit Brasilien und Weltmeister Argentinien zu tun. Da die ersten sechs Teams sich sicher für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren, war Kolumbiens Start einer nach Maß.