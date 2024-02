"Können erwarten, dass er schnell zündet": Duisburg holt Zenga

Nach dem Kreuzbandriss von Kapitän Sebastian Mai und der Knieverletzung von Marvin Bakalorz war der MSV Duisburg auf der Suche nach einem erfahrenen Spieler für den Abstiegskampf in der 3. Liga. Erik Zenga soll diese Rolle einnehmen.

In der vergangenen Saison lief Erik Zenga (re.) noch in der 2. Bundesliga auf. Nun soll helfen, den MSV Duisburg vor der Viertklassigkeit zu bewahren. IMAGO/foto2press

Der MSV Duisburg steckt nach 23 Spieltagen weiter tief im Abstiegskampf der 3. Liga. Erik Zenga soll dem Tabellen-19. ab sofort helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Der 31-jährige defensive Mittelfeldspieler lief zuletzt für den SV Sandhausen auf. Nach dem Abstieg in die 3. Liga war er vereinslos und hielt sich bei Regionalligist Alemannia Aachen fit.

Zenga, der bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildet wurde, sammelte zwischen 2015 und 2017 sowie zwischen 2018 und 2023 insgesamt 106 Einsätze in der 2. Bundesliga für die Sandhäuser. Hinzu kommen insgesamt 77 Drittliga-Partien für den VfL Osnabrück, Preußen Münster und den Halleschen FC.

Nach dem Ausfall von Kapitän Sebastian Mai, der sich im Januar einen Kreuzbandriss zuzog, waren die Duisburger auf der Suche nach einer weiteren Stütze im Abstiegskampf. Auch Führungsspieler Marvin Bakalorz laboriert noch an einer Knieverletzung.

Duisburg erhofft sich "Sicherheit und Stabilität"

Der Fokus habe darauf gelegen, einen Spieler zu finden, "der mit seiner Physis und seiner Präsenz ein maßgeblicher Faktor wird, unserer Mannschaft die benötigte Sicherheit und Stabilität zu geben", erklärte Chris Schmoldt, Leiter Kaderplanung und Strategie bei den Zebras.

In den vergangenen Jahren habe man "häufiger schon einen guten Austausch" mit Zenga gepflegt. "Deswegen ist es schön, dass er uns jetzt in dieser sehr herausfordernden Situation unterstützen wird", fügte Schmoldt an. Zenga selbst wolle sich dieser Herausforderung gerne stellen. "Ich möchte meine fußballerische Erfahrung und alles, was ich habe, einbringen, um unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, zu sichern."

Trainer Boris Schommers hat dabei eine klare Erwartungshaltung an seinen Neuzugang: "Klar ist, dass wir von ihm erwarten dürfen, dass er schnell zündet und die Erfahrung, die er in seiner Karriere gesammelt hat, einbringt, um mit unserem Team unser Ziel Klassenerhalt anzupacken."

Nach Ahmet Engin (Mittelfeld, NFC Volos) und Daniel Ginczek (Angriff, Fortuna Düsseldorf) ist Zenga bereits die dritte Neuverpflichtung des Winters beim MSV. Der Abräumer wird künftig mit der Rückennummer 13 auflaufen.