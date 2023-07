Kölner Auswärtstrikot in Anlehnung an Dänemark 1986

Nach den weißen Heimtrikots präsentiert der 1. FC Köln sein Auswärtstrikot für die kommende Spielzeit ganz in Rot.

Auswärts läuft der FC in der Saison 2023/24 in Nadelstreifenoptik auf. Das Design in verschiedenen Rot-Tönen trennt optisch die linke von der rechten Trikothälfte. Und erinnert damit an einen berühmten Vorgänger in der Geschichte des dänischen Ausrüsters "hummel", der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert: das Trikot der dänischen Nationalmannschaft aus dem Jahr 1986.

Das Trikot, in dem Michael Laudrup und Co. bei der Weltmeisterschaft in Mexiko Gruppensieger vor Deutschland wurden, war ebenfalls in Streifenoptik gehalten mit einer farblichen Trennung der beiden Trikothälften.

"Obwohl das dänische Trikot aus dem Jahr 1986 viel diskutiert wurde, hat es aufgrund seines kultigen Designs mehrere internationale Auszeichnungen erhalten", erklärt hummel-CEO Allan Vad Nielsen. "Deshalb sind wir stolz, dieses Design im Rahmen unseres 100-jährigen Jubiläums noch einmal in neuer Form auf dem Spielfeld präsentieren zu können."

Mit Kristian Pedersen, Mathias Olesen und Neuzugang Jacob Christensen werden kommende Saison drei Dänen im FC-Kader stehen.

Das neue Kölner Auswärtstrikot wurde erneut eng mit den Mitgliedern der Trikotkommission abgestimmt. Im Nackenbereich sind der Schriftzug "1. FC Köln - SPÜRBAR ANDERS" und das Logo der FC-Kampagne "LEBE wie du bist" als Zeichen für Akzeptanz, Vielfalt und Gleichberechtigung sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu finden. Wie im Heimtrikot findet sich außen am Saum erstmals ein kleines FC-Logo.