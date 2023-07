Olesen mit voller Wucht: Köln und Mallorca trennen sich mit einem Remis

Im dritten Testspiel der Sommervorbereitung trennte sich der 1. FC Köln mit einem Remis vom RCD Mallorca. Mathias Olesen sorgte mit seinem Treffer für den Endstand.

Mit rund 25-minütiger Verzögerung erfolgte der Anpfiff im Salzburger Max-Aicher-Stadion, nachdem der Kölner Tross aufgrund der Verkehrslage mit ordentlich Verspätung am Gelände eingetroffen war. Bei regnerischen Bedingungen setzte Kölns Trainer Steffen Baumgart in der ersten Hälfte auf eine Elf, in der sich mit Leart Paqarada, Jacob Christensen und Luca Waldschmidt unter anderem drei Sommerneuzugänge wiederfanden. Linton Maina stand derweil krankheitsbedingt nicht zur Verfügung.

Ehemaliger Bundesliga-Profi köpft Mallorca in Front

Während beide Teams in den Anfangsminuten zu ersten Torannäherungen kamen, bei denen insbesondere die Spanier zweimal an der Führung kratzten (6. und 15.), ereignete sich in der 19. Minute auf Höhe der Mittellinie die erste wirklich hitzige Situation. Nach einem Foulspiel an Martel tauschten die Akteure gegenseitig einige Nettigkeiten aus - das Resultat waren je eine Gelbe Karte für Mallorcas Muriqi und Effzeh-Stürmer Selke.

Robuste Zweikämpfe prägten in der Folge den weiteren Spielverlauf, ehe der ehemalige Frankfurter und Schalker Mascarell unmittelbar vor der Pause mit einem Kopfballtreffer nach Freistoß-Vorlage für den Rückstand der Domstädter sorgte (44.).

Olesen netzt wuchtig ein - Schwäbe hält Remis fest

Einzig Torhüter Schwäbe stand auch nach dem Wiederanpfiff bei den Geißböcken auf dem Feld, die restlichen zehn Feldspieler tauschte Baumgart komplett aus. Der zweite Durchgang startete deutlich ruhiger als die ersten 45 Minuten, nach rund einer gespielten Stunde durften die mitgereisten Kölner Anhänger dann aber doch ihre Torhymne im Chor auf der Tribüne anstimmen. Nach einem Eckball blieb erst Soldo mit seinem Abschluss an einem der vielen gegnerischen Beine hängen, den Abpraller feuerte daraufhin jedoch Olesen aus rund 16 Metern zentraler Position unhaltbar in das linke Toreck (62.).

Fortan war das Spielgeschehen weiterhin offen, doch in der 72. Minute setzte der Effzeh erneut einen vielversprechenden Akzent in der Offensive. Einen tückischen Aufsetzer des 18-jährigen Kujovic aus der zweiten Reihe konnte Mallorcas Schlussmann allerdings aus der Gefahrenzone fausten und sich dabei ähnlich auszeichnen wie sein Gegenüber Schwäbe, der kurz vor dem Abpfiff per blitzartigem Reflex die späte Niederlage für die Kölner verhinderte (89.).

Das nächste Testspiel steht in genau einer Woche auf dem Plan des 1. FC Köln. Im Südstadion kommt es am 28. Juli zum Duell mit dem SC Fortuna Köln, der in der Regionalliga West unterwegs ist.