Köllner vor Freiburg-Duell: "Schalke-Sieg ist keine Blaupause"

Vor dem Spiel gegen den SC Freiburg sprach Löwen-Coach Michael Köllner über den kommenden Gegner und richtete einen Appell an die Fans. Über den DFB-Pokal-Sieg unter der Woche wollte der Trainer nicht mehr reden.

Drei Tage nach dem DFB-Pokal-Erfolg von 1860 München gegen Schalke 04 hatte Trainer Köllner schon gar keine Lust mehr, sich groß mit dem Spiel auseinanderzusetzen: "Das Thema ist für uns abgehakt", so der 51-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Freiburg II (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker), "weitere Fragen zum Pokal interessieren uns nicht mehr. Für uns ist entscheidend, was wir morgen machen."

Wir müssen in der Liga ein anderes Gesicht zeigen. Michael Köllner

Mit Freiburg II kommt ein direkter Konkurrent nach München, seine Mannschaft wolle mit einem Dreier an den Breisgauern vorbeiziehen, so Köllner. Der Sieg im DFB-Pokal sei jedoch kein automatisches Erfolgsrezept gegen Mannschaften wie den SC: "Wir legen jetzt keine Blaupause drauf und sagen: Jetzt haben wir Schalke geschlagen, so machen wir das eins zu eins weiter und bespielen alle Gegner wie Schalke", erklärte der Löwen-Coach. "Freiburg ist eine ganz andere Mannschaft, sie sind komplett anders zu verteidigen. Wir müssen jetzt in der Liga mal ein Gesicht zeigen, was wir fast die ganze Saison noch nicht gezeigt haben. Nicht unbedingt leistungs-, sondern ergebnistechnisch." Mit 14 Punkten steht 1860 nach dem 13. Spieltag den Abstiegsrängen nahe, ein Nachholspiel gegen Mannheim haben die Münchener jedoch noch in der Hinterhand.

Köllner appelliert an die Fans

Von den Löwen-Fans wünschte sich Köllner etwas mehr Durchhaltevermögen über die gesamten 90 Minuten, auch, wenn es mal nicht so gut läuft: "Mir wäre ein 3:0 nach 20 Minuten natürlich auch lieber. Aber am Ende wird uns eine starke Mannschaft gegenüberstehen, mit einer klaren Spielidee. Unsere Fans müssen dann mit der nötigen Geduld ihrem Tageswerk nachgehen und nicht nach einer Viertelstunde sagen: 'Was ist denn mit denen da unten los? Im Pokal können sie, aber in der Liga wollen sie nicht.' Die Mannschaft zeigt seit Wochen, dass sie jedes Spiel will. Am Dienstag hat sich alles gut gefügt, bei Spielen wie in Saarbrücken dann eben nicht."

Köllners Löwen stehen aktuell auf Rang 15 der Tabelle, Freiburg liegt mit 16 Punkten einen Platz davor. Mit einem Sieg würde man dementsprechend an den Breisgauern vorbeiziehen sowie sich etwas von den Abstiegsrängen absetzen.