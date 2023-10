Köllner trotz Ergebniskrise: "Sind auf einem guten Weg" - Hoffnungsträger Kayo

Der FC Ingolstadt will nach drei Spielen ohne Sieg im oberbayerischen Duell mit Unterhaching zurück in die Erfolgsspur finden. Trainer Michael Köllner ist äußerst positiv gestimmt - was auch an einem potenziellen Debütanten liegt.

Bryang Kayo war in der Vorbereitung auf einem guten Weg. Am Samstag gegen Unterhaching wird er erstmals im Kader stehen. IMAGO/Stefan Bösl