Köllner-Nachfolge bei 1860: Übergangslösung statt Langzeitprojekt

1860 München befindet sich weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Michael Köllner. Interimstrainer und Geschäftsführer Günther Gorenzel wurden nun finale Bedingungen genannt.

Drei Wochen nach Köllners Entlassung konnte 1860 bislang noch keinen neuen Trainer präsentieren. Wie Gorenzel bereits mehrfach betonte, fehlt es am Geld. Der gesamte sportliche Etat für die Saison ist beinahe aufgebraucht. Hoffnung ruht auf Investor Hasan Ismaik.

Am Mittwoch erklärte der Geschäftsführer, er kenne jetzt die "finalen Kriterien". Diese sollen nach kicker-Informationen eine Übergangslösung statt eines Langzeitprojekts auf der Trainerposition vorsehen, so haben sich die Gesellschafter verständigt. Eine abschreckende Aussicht für potentielle Trainerkandidaten wie Achim Beierlorzer, die eine langfristige Anstellung anstreben dürften.

Die Suche nach einem neuen Coach scheint kein schnelles Ende zu finden, denn auch wenn Gorenzel einen Kandidaten ausgemacht hat, müssen erst noch weitere Gremien überzeugt werden.

Gorenzel steht vor dem vierten Spiel als Interimstrainer

Am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) sitzt demnach beim Auswärtsspiel in Halle Gorenzel zum vierten Mal in Folge auf der Trainerbank. Noch haben die Löwen gute Chancen auf den Relegationplatz, es fehlen nur fünf Punkte auf den 1. FC Saarbrücken.

Doch unter der Leitung von Gorenzel sind die Sechziger noch sieglos (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Der kommende Gegner hatte sich am selben Tag wie die Löwen von seinem Trainer getrennt, mittlerweile steht dort Sreto Ristic an der Seitenlinie. Am vergangenen Wochenende feierten die Hallenser beim Trainerdebüt einen Auswärtssieg beim VfB Oldenburg (1:0).