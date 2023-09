Kobel muss passen - Yakin nominiert Neuling nach

Gregor Kobel muss noch eine Weile auf sein sechstes Länderspiel für die Schweiz warten. Der Dortmunder ist erneut angeschlagen - und öffnete damit einem Neuling die Tür.

Vor dem Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Andorra am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) muss die Schweizer Nationalmannschaft einen personellen Rückschlag verkraften: Gregor Kobel fällt aus. Der Torhüter von Borussia Dortmund kämpft nach Angaben des Schweizer Verbands mit leichten Beschwerden im Oberschenkel.

Für Kobel ist der Zeitpunkt besonders unglücklich. Nationaltrainer Murat Yakin hatte zuvor angekündigt, dass der 25-Jährige gegen Andorra zwischen den Pfosten steht, obwohl Yann Sommer weiterhin die Nummer eins ist. Doch daraus wird nun nichts. Kobel bleibt zwar im Kreise der "Nati" und trainiert zumindest individuell weiter, muss aber noch eine Weile auf sein sechstes Länderspiel warten. Sein bislang letztes hatte er im Juni ebenfalls gegen Andorra bestritten (2:1).

Ob auch der BVB, der am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim SC Freiburg den holprigen Saisonstart zu korrigieren versucht, um Kobels Einsatzfähigkeit bangen muss, bleibt abzuwarten. In der vergangenen Saison hatte der unumstrittene Stammkeeper verletzungsbedingt unter anderem sieben Bundesligapartien verpasst. Auch in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit hatte er zwischenzeitlich mit dem Training aussetzen müssen.

Racioppi erstmals bei der "Nati" - Was löst Xhakas Kritik aus?

Während Inter-Neuzugang Sommer voraussichtlich nun auch gegen Andorra beginnt, hat Yakin für Kobel einen Neuling nachnominiert: Der ehemalige U-21-Nationalspieler Anthony Racioppi stößt am Montagvormittag zum Kreis der Mannschaft. Der 24-Jährige spielt seit Januar 2022 bei den Young Boys Bern.

Die Schweiz führt die Gruppe I zwar weiterhin an, büßte durch die beiden 2:2-Unentschieden gegen Rumänien und Kosovo aber an Vorsprung gegenüber Rumänien und Israel ein. Nach dem Kosovo-Spiel hatte Kapitän Granit Xhaka harsche Kritik an den Trainingsleistungen geübt und damit Unruhe ausgelöst. Ob die Eidgenossen gegen Andorra ein anderes Gesicht zeigen? Zum Glück spiele man nun "nicht gegen eine größere Nation", hatte Xhaka geunkt.