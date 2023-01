Knöchelverletzung: Eriksen fehlt ManUnited mehrere Monate

Manchester United muss für mehrere Monate auf Christian Eriksen (30) verzichten. Der Mittelfeldspieler verletzte sich im FA-Cup-Spiel gegen Reading am Knöchel.

Mit sechs Siegen aus acht Spielen startete Manchester United in das neue Jahr, eine starke Ausbeute, an der auch Christian Eriksen einen großen Anteil hatte. Wettbewerbsübergreifend kommt der Mittelfeldmann auf 31 Einsätze in der aktuellen Saison, keinen Spieler setzte United-Coach Erik ten Hag bislang öfter ein.

Untersuchungen bestätigen Knöchel-Verletzung

Nun wird es aller Voraussicht nach aber nicht mehr lange dauern, bis Eriksen in dieser Statistik vom Spitzenplatz verdrängt wird. Wie die Red Devils am Dienstagnachmittag bekanntgaben, wird der Däne seinem Team voraussichtlich bis Ende April beziehungsweise Anfang Mai fehlen. Demnach hat sich der 30-Jährige am vergangenen Samstag beim 3:1-Erfolg in der 4. Runde des FA Cup eine Verletzung am linken Knöchel zugezogen. Bereits nach dem Schlusspfiff hatten TV-Bilder gezeigt, wie Eriksen das Old Trafford auf Krücken verließ, Untersuchungen brachten nun Aufklärung über die Schwere der Verletzung. Reading-Stürmer Andy Carroll, der später nach einem Foul an Casemiro mit Gelb-Rot vom Platz flog, hatte Eriksen kurz nach der Pause bei einem überaus harten Einsteigen am besagten Knöchel erwischt.

Wohl kein Neuzugang trotz Eriksens Ausfall

Auf der Pressekonferenz vor dem kommenden Halbfinal-Rückspiel im League Cup gegen Nottingham Forest (Mittwoch, 21 Uhr) äußerte sich der Trainer der Red Devils zum Ausfall einer seiner wichtigsten Akteure: "Natürlich ist Christian enttäuscht. Es hätte nicht passieren dürfen, aber es ist passiert und man muss damit umgehen", kommentierte ten Hag die Situation. Dass ManUnited trotz der Verletzung des Dänen, der "Top-Qualität in den Kader bringt", noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt, hält der Niederländer für unwahrscheinlich: "Etwas am Deadline Day zu machen ist schwierig." Man habe "Spieler im Mittelfeld, gute Spieler, die die Lücke füllen können", sagte der 52-Jährige.

Die mehrmonatige Pause zwingt Eriksen nicht nur zur Zuschauerrolle bei den Ligaspielen seiner Mannschaft, sondern sorgt auch dafür, dass der 120-fache dänische Nationalspieler die beiden Play-off-Spiele in der Europa League gegen den FC Barcelona verpassen wird (16. und 23. Februar).