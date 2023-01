Matchwinner Casemiro und Zauberer Fred: ManUnited erreicht Achtelfinale

Etwas überraschend leistete Reading in der 4. Runde des FA Cup Favorit Manchester United in Old Trafford lange Zeit Widerstand, musste sich am Ende aber dennoch klar geschlagen geben. Mann des Abends: Casemiro.

Glücklich: Casemiro (2.v.re.) jubelt gemeinsam mit seinen Mitspielern. IMAGO/PA Images