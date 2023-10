Knochenprellung: Lang fehlt 1860 gegen Dresden

Niklas Lang steht 1860-Trainer Maurizio Jacobacci gegen Dynamo Dresden nicht zur Verfügung. Das Eigengewächs zog sich am Dienstag eine Knochenprellung zu.

1860-Trainer Maurizio Jacobacci muss am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Tabellenführer Dresden seine Startelf umbauen: Außenverteidiger Niklas Lang zog sich am Dienstag gegen Ulm eine Knochenprellung zu und nimmt erst in der nächsten Woche wieder am Mannschaftstraining teil.

Der 21-Jährige verletzte sich gegen den Aufsteiger (0:1) bei einer Rettungsaktion in der 22. Minute. Nachdem Lang Felix Higl bei einem Abschluss aus aussichtsreicher Position erfolgreich bedrängt hatte - der Ball flog nur ans Außennetz -, rauschten beide Spieler zusammen. Während der Angreifer nach kurzer Behandlung schon wieder stand, blieb der Abwehrspieler länger liegen und zog zwischenzeitlich sogar das Trikot über sein Gesicht. Letztlich verließ das Eigengewächs den Platz mit einem dick bandagierten rechten Knie.

Der für ihn bereits gegen Ulm eingewechselte Kilian Ludewig könnte ihn auch gegen die SGD vertreten.