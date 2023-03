Knoche ärgert sich: "Bei zweieinhalb der drei Tore dumm angestellt"

Dreimal kam Union Berlin gegen Union Saint-Gilloise im Achtelfinale zurück und erkämpfte sich so ein Remis im Achtelfinal-Hinspiel. Robin Knoche ärgerte vor allem die Entstehung der Gegentore.

Beinahe hätte Union Berlin erneut gegen den Namensvetter aus Saint-Gilles verloren. Gegen die einzige Mannschaft, die Union in dieser Saison zuhause schlagen konnte, war es am Ende Sven Michel mit seinem Tor in der 89. Minute, der den FCU vor einer erneuten Niederlage bewahrte.

Nicht das erste Comeback an diesem Abend für die Berliner, die insgesamt dreimal zurücklagen - und sich stets zurückkämpften. Entsprechend lobte Trainer Urs Fischer nach dem Spiel bei "RTL+" die "tolle Moral" seiner Mannschaft.

Doch es gab natürlich auch viel zu kritisieren am Spiel der Berliner, die vor allem defensiv ungewohnte Schwächen offenbarten. In den Augen von Innenverteidiger Robin Knoche habe man sich bei "zweieinhalb der drei Gegentore einfach dumm angestellt, so ehrlich müssen wir heute sein".

Beim ersten Gegentor habe man es laut Fischer nach einer ungefährlichen Flanke verpasst, die Spieler aufzunehmen, den anschließenden Torschuss fälschte Kevin Behrens unhaltbar für Frederik Rönnow im Union-Tor ab.

Gefrusteter Knoche - Trimmel selbstkritisch

Bei den beiden Gegentoren im zweiten Durchgang ließ sich Union dann mit den eigenen Waffen schlagen: Zweimal lief man in einen Konter, den die Belgier eiskalt zu Ende spielten. "Ich glaube der Gegner schießt ungefähr dreimal aufs Tor und dreimal kriegen wir hinten ein Gegentor. Das darf uns natürlich nicht passieren - schon gar nicht zuhause", war Knoche der Frust anzumerken.

Deutlich mildere Töne schlug Kapitän Christopher Trimmel an, der beim 1:2 selbst eine unglückliche Figur machte und sich diesbezüglich selbstkritische zeigte: "Das Zweite geht ganz klar auf meine Kappe". Das 3:3-Endergebnis gehe "in Ordnung", man bleibe positiv, da "nicht alles schlecht" war am Abend.

Damit ging auch Knoche konform, den insbesondere die eigentlichen Qualitäten Unions zuversichtlich stimmen: "Dass wir drei Tore gemacht haben, dass wir offensiv immer zu Möglichkeiten kommen - wenn wir sie defensiv einigermaßen in den Griff bekommen, dann bin ich guter Dinge, dass wir auch auswärts weiterkommen können."

Die Chance darauf haben die Köpenicker am kommenden Donnerstag im Rückspiel gegen Union Saint-Gilloise (21 Uhr, LIVE! bei kicker).