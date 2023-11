Kniat angriffslustig: "Werden auf drei Punkte gehen, das müssen wir auch"

Nach katastrophalem Saisonstart hat sich Arminia Bielefeld ein wenig aus dem Tabellenkeller befreit. Geht es nach Trainer Mitch Kniat, klettert der Zweitliga-Absteiger so schnell wie möglich weiter.

Nach zuvor drei Liga-Siegen in Serie musste Arminia Bielefeld mit der Niederlage in Essen und dem Remis gegen den SV Sandhausen wieder einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Trainer Mitch Kniat sieht sein Team dennoch auf einem guten Weg, den Tabellenkeller nach enttäuschendem Saisonstart nach und nach verlassen zu können - und gar vor der Winterpause noch oben anzugreifen.

"Es ist relativ einfach erklärt. Wir wollen jetzt am Wochenende gewinnen", erklärte Kniat auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim VfB Lübeck (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Und danach die Spiele auch. Was das dann tabellarisch aussagt, ist auch klar. Es sind glaube ich noch fünf Spiele, dann sind wir durch mit diesem Jahr - und die wollen wir alle erfolgreich gestalten. Das würde dann auf jeden Fall heißen, dass wir klettern wollen."

Die Favoritenrolle vor dem Spiel nehme er gerne an. "Wir sind Arminia Bielefeld und sind auch in der Tabelle vor Lübeck, das soll danach auch so bleiben. Wir werden auf drei Punkte gehen, das müssen wir auch." Dann, so Kniat, sei die Tendenz, "dass wir nach oben hin bisschen Anschluss bekommen".

Nach 15 Spieltagen steht der Zweitliga-Absteiger zwar nur auf Tabellenplatz 15 und damit nur fünf Punkte über dem Strich, zur Wahrheit gehört aber auch: Zu Lokalrivale SC Verl auf Rang vier fehlen den Ostwestfalen (19 Zähler) ebenfalls nur fünf Punkte.

Gohlke-OP erfolgreich - Sarenren-Bazee-Ersatz im Anmarsch?

Für die Partie in Lübeck stehen Kniat alle Spieler zur Verfügung - abgesehen von Gerrit Gohlke, dessen Knie-OP gut verlaufen sei und mit dessen Rückkehr man zur Rückrunde rechnet, und Noah Joel Sarenren Bazee, der nach Kreuzbandriss weitaus länger ausfällt.

Apropos Sarenren Bazee: Auf dessen Außenbahnposition sehe man sich für den Winter nach Verstärkungen um, erklärte Kniat. "Es kann etwas passieren, es ist aber kein Muss. Michael (Mutzel, Sport-Geschäftsführer, Anm. d. Red.) hat den Markt im Blick", so Kniat, der versicherte: "Das hat nichts damit zu tun, ob wir fünf Punkte mehr oder weniger haben."