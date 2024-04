Knackt Bayer 04 in London auch Juve? Werkself vor nächstem Superlativ

Am Donnerstag kämpft Bayer 04 im Londoner Olympiastadion gegen West Ham United um den Einzug ins Halbfinale der Europa League. Doch darüber hinaus kann das Team von Xabi Alonso im Londoner Eastend eine Superserie von Juventus Turin knacken.

Aus London berichtet Stephan von Nocks

Die Titeljagd, auf der sich Bayer 04 in dieser Saison befindet, geht auch mit einer ganzen Reihe von Bestmarken einher. Mit dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen am Sonntag, mit dem die Werkself den ersten deutschen Meistertitel für Bayer 04 in der Bundesliga eintütete, fielen wieder zwei Bestmarken: Vom Start weg 29 Bundesligaspiele in Serie war noch kein Bundesligist ungeschlagen geblieben. Und 79 Punkte fünf Spieltage vor Schluss stellen ebenfalls einen Superlativ für das deutsche Fußball-Oberhaus dar.

Beide Höchstwerte hat das Team von Trainer Xabi Alonso wie eben auch den Meistertitel dem FC Bayern München entrissen. Und am Donnerstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League bei West Ham United, können Florian Wirtz und Co. die nächste Marke für die Ewigkeit knacken. Und dafür würde sogar schon ein Unentschieden im Londoner Olympiastadion ausreichen.

Denn verliert Bayer 04 nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel auch die zweite Partie gegen den Tabellenachten der Premier League nicht, zieht Leverkusen nicht nur ins Halbfinale ein, sondern löscht auch einen fast zwölf Jahre alten Rekord von Juventus Turin aus. Die Alte Dame schaffte es nämlich, von Mai 2011 bis Mai 2012 wettbewerbsübergreifend in 43 Partien nacheinander unbesiegt zu bleiben. Eine Bestmarke für Klubs der europäischen Top-5-Ligen, die Bayer 04 am Sonntag gegen Bremen einstellte und jetzt ebenfalls an sich reißen kann.

Xabi Alonso hat auf diese Bestmarken einen ganz eigenen Blick. Diese seien "nicht das Ziel, sondern nur die Konsequenz" der eigenen Arbeit. Verliert Bayer 04 auch in London nicht, käme der Werksklub nach der sicheren Deutschen Meisterschaft und dem wahrscheinlichen Erfolg im DFB-Pokal, in dessen Finale Leverkusen auf Zweitliga-Abstiegskandidat Kaiserslautern trifft, auch dem möglichen Triple einen Schritt näher.

Eine Saison lang ungeschlagen? Xhaka: "Wir wollen es versuchen"

Zudem hat nicht nur die Mannschaft in Person von Kapitän Lukas Hradecky ("Natürlich reizt uns das") das Ziel formuliert, die Bundesligasaison oder sogar die komplette Saison ohne Niederlage überstehen zu wollen. "Wir wollen es versuchen", erklärte Mittelfeldspieler Granit Xhaka in London, "in der Bundesliga sind es noch fünf Spiele. Wir sind noch ungeschlagen, nicht nur in der Liga, sondern auch in Europa. Wenn du so nah dran bist, so etwas zu erreichen, möchtest du es schaffen." Allein schon in der Bundesliga ist dies noch keiner Mannschaft geglückt.

Es wäre der nächste Superlativ, den Bayer 04 quasi en passant mitnehmen würde. Wobei der Gedanke an diese Bestmarke inzwischen auch den Trainer gepackt hat. So verwies selbst Xabi Alonso nach dem Titelgewinn beim Blick nach vorne nicht nur auf die möglichen Triumphe in der Europa League und dem Pokal, sondern auch darauf, dass Bayer als erster unbesiegter Deutscher Meister in die Geschichte eingehen könnte. "Das", weiß der 42-Jährige, "könnte super werden." Wie eben Bayers komplette Saison.