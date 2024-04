Nestflüchter, Mr. Cool und der perfekte Schwiegersohn: Das ist Bayers Meistermannschaft

Matej Kovar (23): Der Cup-Keeper

Durfte ab der 2. Runde im DFB-Pokal sowie in der Europa League zeigen, warum er der Kronprinz im Leverkusener Kasten ist. Mit 1,96 Metern ist der Tscheche der Längste im Kader, mit dem Ball am Fuß auch in höchster Bedrängnis meist extrem cool. IMAGO/Team 2