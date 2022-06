Klose: "Gegen Nesta habe ich kein Land gesehen"

Seit 1969 verleiht der kicker die Torjägerkanone an den erfolgreichsten Bundesliga-Stürmer. Jetzt gibt es eine Trophäe auch im Amateurbereich. In unserer Interview-Serie sprechen legendäre Torschützenkönige über ihre Karriere. Heute: Miroslav Klose.

Bei welchem Verein haben Sie angefangen zu kicken?

Bei der SG Blaubach-Diedelkopf, wo ich von 1987 an in allen Jugendteams und bis 1998 in der ersten Mannschaft spielte.

Waren Sie schon als Kind ein Torjäger?

Nicht wirklich.

Hatten Sie ein Vorbild?

Fritz Walter und der Niederländer Patrick Kluivert waren Vorbilder für mich. Fritz Walter, den Weltmeister von 1954, durfte ich in Kaiserslautern noch kennenlernen. Seine Menschlichkeit, seine Teamfähigkeit, sein Mannschaftsgeist und überhaupt seine Spielweise auf dem Fußballplatz haben mich beeindruckt. Fritz Walter ging voran, die Mitspieler waren ihm extrem wichtig. Bei Kluivert war es vor allem sein Stil, er hatte ein großes Paket an Stärken und war ein umtriebiger, spielender Mittelstürmer - wie ich auch. Aber er war besser (grinst).

Welches war Ihr wichtigstes Tor?

Der 2:2-Ausgleich im zweiten Gruppenspiel bei der WM 2014 gegen Ghana. Ich freute mich so sehr, dass ich gleich meinen Salto ansetzte - es war aber lediglich der halbe, weil der komplette mir nicht gelungen ist.

Wer war Ihr bester Mitspieler?

Da muss ich drei nennen: Thomas Müller und Toni Kroos beim FC Bayern sowie in der Nationalmannschaft; dazu Johan Micoud bei Werder. Thomas zeichnet eine derartige Spielintelligenz aus, für unser Zusammenspiel reichte oft ein Blickkontakt. Toni ragt mit seiner Technik, Übersicht, Ballsicherheit und seinen strategischen Fähigkeiten heraus. Der Franzose Micoud war ein ähnlicher Typ. Als ich zu Werder kam, rief er mir oft zu: "Hör auf, immer nach vorne abzuhauen! Komm auch mal kurz, wir wollen hier Fußball spielen!"

Wer war Ihr bester Gegenspieler?

Der Italiener Alessandro Nesta. Er war kopfballstark, hatte eine saubere Zweikampfführung und tolle Übersicht. Nesta hat mir die Hose ausgezogen, Anfang März 2006, bei der 1:4-Niederlage vor der Heim-WM in Florenz. Da habe ich gar kein Land gegen diesen Innenverteidiger gesehen. Ich dachte damals, ich sei ein schlauer Spieler, doch Nesta hat mich eines Besseren belehrt. Es war der Wahnsinn. Wenn ich in einen Raum startete, stand er schon da.

Welcher gegnerische Torwart war der beste?

Der Italiener Gianluigi Buffon. Er war menschlich top und hatte eine riesige Ausstrahlung.

Was war Ihre Stärke?

Meine Schnelligkeit und Sprungkraft.

Was Ihre Schwäche?

Fernschüsse. Mir sind nur ganz wenige Tore von außerhalb des Sechzehnmeterraums gelungen. Einmal traf ich per Kopfball in Leverkusen aus 17 Metern. Leider gab es damals noch keine Torlinientechnik, deshalb wurde der Treffer nicht anerkannt.

Wer ist der beste Torjäger aller Zeiten?

Gerd Müller, der „Bomber". Er bleibt unerreicht. Ich habe zwar in der Summe mehr Länderspieltreffer erzielt, aber Gerd Müller bleibt der Größte.

Welchem Amateurklub sind Sie noch verbunden?

Keinem.

Kicken Sie gelegentlich noch?

Unregelmäßig. Neuerdings wieder in meinem neuen Klub in Altach, wo ich als Trainer beim 5-gegen-2 mitmache.

Wo steht Ihre Torjägerkanone?

In meiner Vitrine zu Hause, in der alle meine Trophäen stehen.

Zur Saison 22/23 übernimmt Klose den SCR Altach. IMAGO/Herbert Bucco

Miroslav Klose, geboren am 9.6.1978 in Oppeln/Polen, bestritt 307 Bundesligaspiele für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und Bayern München. Dabei gelangen ihm 121 Tore. 2006 wurde er mit 25 Treffern Bundesligatorschützenkönig. Hinzu kommen 137 Länderspiele für Deutschland. Klose ist Weltmeister (2014), Deutscher Meister (2008, 2010), DFB-Pokal-Sieger (2008, 2010 jeweils mit Bayern) und Italienischer Pokal-Sieger (2013 mit Lazio Rom), zudem Deutschlands Rekordtorschütze in Länderspielen (71 Treffer) und Rekordtorschütze bei WM-Endrunden (16 Treffer bei vier Teilnahmen). Als Trainer ist er, nach Stationen u. a. beim DFB und beim FC Bayern, seit Juni 2022 Trainer des österreichischen Bundesligisten SCR Altach.