Klopps schwieriger TV-Abend - Vorfreude auf "Spätblüher" Diaz

Vor Liverpools Rückkehr in den Pflichtspielbetrieb sprach Jürgen Klopp am Freitag über den Zeitplan seiner Afrika-Cup-Stars, Neuzugang Luis Diaz - und einen "Noch-nicht-Transfer".

"Wir haben ihn geholt, weil wir so ziemlich alles an ihm mögen", sagt Jürgen Klopp über Luis Diaz. imago images (2)

Am Sonntag steht Jürgen Klopp ein komplizierter Fernsehabend bevor. Mit Sadio Mané (Senegal) und Mo Salah (Ägypten) stehen sich zwei seiner Schützlinge im Afrika-Cup-Finale gegenüber. "Einer von beiden wird danach definitiv sehr happy sein, der andere weit weniger", gab Liverpools Trainer am Freitag eine risikoarme Prognose ab. "Aber beide haben eine gute Chance, etwas wirklich Großes zu schaffen. Das werden wir uns ganz sicher anschauen."

Schon am Donnerstag, wenn Liverpool mit dem Heimspiel gegen Leicester nach 18 Tagen in den Premier-League-Alltag zurückkehrt, könnten Mané und Salah wieder dabei sein. "Der Sieger wird spätestens am Dienstag oder Mittwoch zurück sein, der andere etwas früher." Um fehlenden Rhythmus muss sich Klopp sowieso nicht sorgen: "Sie haben durchaus ein paar Spiele gemacht!", scherzte er.

Klopp: Was bei Luis Diaz "ganz schön seltsam" wäre

Im FA-Cup-Sechzehntelfinale gegen Zweitligist Cardiff am Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) müssen die Reds noch einmal ohne ihre Topstürmer auskommen. Und auch Luis Diaz wird dann vermutlich noch keine Rolle spielen. Der 45-Millionen-Euro-Neuzugang vom FC Porto soll sich erst mal an die neue Umgebung gewöhnen.

"Wenn er jetzt den Platz betreten würde, sofort auf seinem Top-Niveau und besser als alle anderen wäre, wäre das ganz schön seltsam", so Klopp. "Wir arbeiten hier schon eine Weile zusammen, und es braucht natürlich Zeit, bis er sich daran anpasst." Er spreche nicht "von vier oder fünf Monaten", aber habe ihn seit dem Wechsel noch nicht mal gesehen. "Vielleicht sollten wir ein kleines bisschen warten."

Grundsätzlich sieht Klopp in Diaz einen "herausragenden Spieler" mit den nötigen Fähigkeiten und dem Charakter "für eine echt gute Karriere" - "und wir wollen, dass er die hier bei uns hat. Wir haben ihn geholt, weil wir so ziemlich alles an ihm mögen."

Carvalho? "Wir sind immer noch interessiert - es wäre verrückt, wenn nicht"

Dass der Kolumbianer "schon" 25 Jahre alt ist, stört Klopp nicht. "Heute gibt es 16-, 17-Jährige auf höchstem Niveau, da mag er so was wie ein Spätzünder (wörtlich "Spätblüher" im Englischen, Anm. d. Red.) sein. Aber die blühen sehr oft ganz herausragend." Außerdem stünden hinter einigen Spielern in Liverpools Kader "besondere Geschichten", so der Trainer. "Ich mag das."

Um auch noch Fabio Carvalho zu verpflichten, war Liverpool am Deadline Day die Zeit ausgegangen. Doch das Interesse am 19-jährigen Offensivmann vom FC Fulham ist ungebrochen. "Wir sind immer noch interessiert - es wäre verrückt, wenn nicht", sagte Klopp, wohlwissend, dass die Konkurrenz im Sommer kaum kleiner sein dürfte. "Wir werden sehen, was passiert."