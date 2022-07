Klopp verzückt: "Darwin hat uns einiges eröffnet"

Jürgen Klopp hat seine Trophäensammlung mit dem FC Liverpool erweitert und erstmals den Community Shield gewonnen. Den Erfolg im englischen Supercup hatte er seinem neuen Stürmer zu verdanken, was dem deutschen Trainer ein Lob abrang.

35 Minuten. So viel Zeit benötigte Liverpools Königstransfer Darwin, um das Community-Shield-Finale gegen den englischen Meister Manchester City für seinen FC Liverpool entscheidend zu prägen.

Der 23-jährige Stürmer zeigte zunächst zwar nur gute Ansätze und scheiterte kurz nach seiner Einwechslung noch an Keeper Ederson - davon ließ er sich in seinem ersten Pflichtspiel für die Reds allerdings nicht beirren. Vor dem 2:1 Mohamed Salahs erzwang Darwin das Handspiel von Ruben Dias, das zum Elfmeter führte - und in der Nachspielzeit traf er selbst mit einem sehenswerten Flugkopfball. Wenig überraschend lobte ihn sein neues Team im Anschluss.

"Seine Leistung muss hoch angesehen werden", eröffnete 1:0-Schütze Alexander-Arnold bei "ITV Sport". Der Faktor im Angriff habe schließlich die Entscheidung herbeigeführt "und sah sehr lebhaft aus". Wieso er eingekauft worden und wozu er in der Lage sei, habe Darwin eindrucksvoll bewiesen, sagte Alexander-Arnold.

Alexander-Arnold spricht von "guter Bindung"

Selbiges meinte Klopp, der nach der Einwechslung des Angreifers in der 59. Minute erklärte, dass Darwin " in alle gefährlichen Situationen involviert war und uns einiges eröffnet hat". Der Uruguayer sorgte, so Klopp weiter, für "Räume, die wir nutzen konnten. Und er hat die Szenen auch abgeschlossen." Grund dafür ist laut Alexander-Arnold auch die "gute Bindung zu den Jungs".

Insgesamt war Klopp mit dem Pflichtspiel in der Vorbereitung nicht ganz zufrieden. Beide Teams seien sichtlich von ihrer Bestform entfernt, "aber was beide Mannschaften aus dem gemacht haben, was wir heute zur Verfügung hatten, war unglaublich", so der 55-Jährige.

Klopps Erkenntnis: "Die Jungs sind bereit"

Die Partie, die ihm sehr gefiel, fasste Klopp wie folgt zusammen: "Ich war eher mit dem Start zufrieden, aber ich muss sagen, dass alle unsere Einwechslungen einen echten Unterschied gemacht haben. Das war das Wichtigste, was ich heute gelernt habe: Die Jungs sind bereit." Genau wie Darwin, der von Klopp Sonderlob erhielt.