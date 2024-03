Klopp amüsiert sich wegen "Ruhepol" Mac Allister

Pressekonferenz vor Liverpools Europa-League-Duell in Prag 07.03.2024

1:04Alexis Mac Allister bereitete am Samstag Liverpools Last-Second-Siegtor in Nottingham vor - was auf der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Duell bei Sparta Prag noch einmal Thema war. Jürgen Klopp amüsierte sich köstlich.