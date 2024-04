Klausel greift: Abifades Vertrag in Mannheim verlängert

Samuel Abifade kam zuletzt richtig in Tritt beim SV Waldhof Mannheim. Nun steht auch fest, dass der Offensivmann über den Sommer hinaus in der Kurpfalz bleibt.

Im Sommer 2023 kam Samuel Abifade von Drittliga-Absteiger Meppen nach Mannheim, verbunden mit großen Hoffnungen, hatte der 24-Jährige doch zuvor im Emsland und in der Regionalliga Nord beim VfB Lübeck seine Qualität unter Beweis gestellt. Allerdings benötigte der gebürtige Braunschweiger Anlaufzeit. Vier seiner insgesamt fünf Scorerpunkte in dieser Saison verbuchte er seit Anfang März."Auch wenn es anfänglich nicht immer so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich immer hart weitergearbeitet und versuche Woche für Woche der Mannschaft mit meinen Leistungen zu helfen", wird Abifade in einer Mitteilung zitiert, in der seine Vertragsverlängerung bis Juni 2025 kommuniziert wird.

Diese kam durch eine Vertragsklausel zu Stande - sehr zur Freude von Anthony Loviso, dem Technischen Leiter des ehemaligen Bundesligisten. "In den vergangenen Wochen haben wir gesehen, dass Samuel dieser Mannschaft weiterhelfen kann. Er hat etwas gebraucht, um ganz hier anzukommen, gibt das Vertrauen von Marco Antwerpen in Form von guten Leistungen nun zurück", sagt der gebürtige Mannheimer.

Abifade denkt nur an den Klassenerhalt

Abifade, der bei Eintracht Braunschweig ausgebildet worden ist und unter anderem über die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg den Weg in den Profifußball fand, richtet den Blick trotz Verlängerung erstmal nur auf die kurzfristigen Ziele: "Jetzt liegt der volle Fokus auf den verbleibenden vier Wochen, in denen wir den Klassenerhalt so schnell wie möglich fix machen möchten."

Auf dem Weg dorthin stehen Mannheim noch drei Auswärtsaufgaben (Verl, Ingolstadt und Aue) sowie das Heimspiel gegen Sandhausen am vorletzten Spieltag bevor - am liebsten mit weiteren Abifade-Torbeteiligungen.